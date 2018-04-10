سوريا: موسكو تطالب مجلس الأمن بالتحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض على دوما

أعلنت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف الثلاثاء أنها ستقدم مشروع قرار يطالب بتحقيق تجريه المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية في الهجوم الكيميائي المفترض لقوات النظام السوري على مدينة دوما، السبت الماضي.

ردا على الانتقادات والاتهامات الأمريكية بضلوع موسكو في الهجوم الكيميائي المفترض لقوات النظام السوري في مدينة دوما السبت الماضي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء أن موسكو ستقدم مشروع قرار يطالب بتحقيق تجريه المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.

وقال لافروف "نحن مهتمون بأن يشارك الخبراء المستقلون في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" في هذا التحقيق. وأضاف "ليتمكن محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من القيام بواجباتهم"، عليهم "بالضرورة التوجه إلى المكان"، مؤكدا قدرة القوات الروسية في سوريا والنظام السوري على تأمين سلامة مفتشي المنظمة.

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وتابع "لا يمكن أن نثق بعد الآن بنتائج تحقيقات تجري عن بعد"، مشيرا إلى الهجوم بغاز السارين على بلدة خان شيخون السورية التي تتهم واشنطن النظام السوري بشنه.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 10/04/2018