صورتي_لشوكان حملة لمساندة المصور الصحفي المصري المهدد بالإعدام

دعت منظمة مراسلون بلا حدود الثلاثاء إلى نشر هاشتاغ #صورتي_لشوكان في إطار حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح المصور الصحفي محمود أبو زيد المعروف بشوكان المهدد بالإعدام، والمسجون منذ أربع سنوات على خلفية تغطيته لأحداث فض اعتصام رابعة في القاهرة.

أطلقت منظمة مراسلون بلا حدود الثلاثاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم المصور الصحفي محمود أبو زيد المعروف بشوكان الذي يواجه عقوبة الإعدام والمعتقل في السجون المصرية منذ نحو أربع سنوات.

ومحمود أبو زيد مصور صحفي مصري تم توقيفه يوم 14 أغسطس/آب 2013، عندما كان يغطي لوكالة ديموتيكس للتصوير الفوتوغرافي ما يعرف بأحداث رابعة، خلال فض اعتصام ضد إقالة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في ساحة رابعة العدوية في القاهرة.

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وكان شوكان عند توقيفه يبلغ 26 عاما. طالب مكتب الادعاء العام بتنفيذ حكم الإعدام في حقه في شهر آذار/مارس الماضي. وفي ظل هذه التهديدات، أطلقت منظمة مراسلون بلا حدود، الثلاثاء، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر هاشتاغ #صورتي_لشوكان داعية المساندين للمصور الصحفي لنشر صور لهم وراء القضبان، لمحاكاة الصورة الشهيرة للمراسل المصري.

وتأمل المنظمة غير الحكومية من خلال هذه الحملة القيام بتعبئة واسعة النطاق للضغط على السلطات المصرية للتخلي عن التهم الموجهة إلى محمود أبو زيد.

وتمت محاكمة شوكان وسط مئات المعتقلين الآخرين المحتجزين منذ الاحتجاجات في ساحة رابعة في 14 أغسطس/آب 2013. وجميعهم متهمون بحيازة أسلحة، والتجمع بطريقة غير شرعية، ومحاولة قتل، والانتماء لجماعة محظورة هي جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المقال محمد مرسي. وفي هذه المحاكمة الجماعية طالب الادعاء بإعدام جميع المتهمين.

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ويشار إلى أن المحاكمات الجماعية في مصر أصبحت أمرا روتينيا منذ عام 2013. وقامت المجموعة الأمريكية "روبريف يو أس" بجمع معلومات عن القضاء في مصر، أفادت أنه بين كانون الثاني/يناير 2014 وشباط/فبراير 2018 أصدرت المحاكم المصرية أحكاما بالإعدام في حق نحو 2159 شخصا نفذ 28 حكما بينها.

فرانس24

نشرت في : 10/04/2018