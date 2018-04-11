السعودية: تدمير طائرتين دون طيار واعتراض ثلاثة صواريخ أطلقت من اليمن

دمرت قوات التحالف بقيادة السعودية الأربعاء طائرتين دون طيار أطلقهما الحوثيون لاستهداف مطار ومنشأة مدنية، وفق ما أعلن في بيان. وأشار التحالف إلى أنه اعترض ثلاثة صواريخ في أجواء المملكة أحدثها فوق الرياض.

أعلن التحالف العسكري في اليمن الأربعاء تدمير طائرتين دون طيار أطلقهما الحوثيون باتجاه جنوب السعودية لاستهداف مطار ومنشأة مدنية، واعتراض ثلاثة صواريخ بالستية في أجواء المملكة أحدها فوق الرياض.

وتضمن بيان للمتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية لمطار أبها رصدت صباح الأربعاء "جسما غير معرف" يتجه للمطار وقامت بتدميره، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وتابع أن هذا الهجوم تسبب بتوقف حركة الملاحة الجوية في المطار لفترة لم يحددها، قبل أن تستأنف من جديد.

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ومن خلال معاينة حطام الجسم من قبل التحالف، تبين أنها "طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية كانت تحاول استهداف المطار"، وفقا للعقيد المالكي. وذكر أيضا أن طائرة أخرى دون طيار جرى تدميرها في أجواء جازان بعدما حاولت استهداف منشأة مدنية لم يحددها.

وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق استهداف المطار ومقر شركة "أرامكو"، عملاق النفط السعودي، في جازان، بطائرتين من دون طيار. إلا أن متحدثا باسم الشركة قال إن منشآتها في المنطقة المستهدفة "تعمل بشكل طبيعي".

وسمع دوي انفجارات في أجواء الرياض، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية. فيما أكد العقيد المالكي في بيان اعتراض ثلاثة صواريخ بالستية فوق الرياض ونجران وجازان.

وحذر المالكي بعيد هجمات الأربعاء من أن التحالف سيرد بشكل "حازم" عليها.

ووقعت الهجمات بعد يومين من قول صالح الصماد، رئيس الجناح السياسي للحوثيين، إن 2018 سيكون "عاما بالستيا بامتياز".

وأشار الحوثيون عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمهم إلى أن الهجمات هذه تأتي "تدشينا للعام البالستي الذي أعلن عنه الرئيس الصماد قبل أيام".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 11/04/2018