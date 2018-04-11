العراق: أول مباراة دولية لكرة القدم بعد حظر لنحو عشرين عاما

شهدت مدينة كربلاء بجنوب بغداد الأربعاء أول مباراة دولية بكرة القدم منذ عقدين، حيث تنافس فريقا الزوراء العراقي والعهد اللبناني في إطار كأس الاتحاد الآسيوي. وانتهت المباراة التاريخية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

رغم انتهاء الدقائق التسعين بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف بين فريقي الزوراء العراقي والعهد اللبناني في كأس الاتحاد الآسيوي، سيبقى هذا الحدث تاريخيا بالنسبة إلى العراقيين لكونه سجل أول مباراة دولية رسمية في البلاد بعد أكثر من عقدين من الانتظار.

علت هتافات المشجعين داخل الملعب، وغطت الأعلام البيضاء والصفراء للفريقين المدرجات. وبعيد المباراة التي حضرها أكثر من 25 ألف متفرج، قال مشجع الزوراء علي عصام لوكالة الأنباء الفرنسية إن "المباراة أثبتت قدرة العراق على تنظيم بطولة".

ومنذ الصباح الباكر، ازدحمت الحواجز الأمنية على مداخل مدينة كربلاء المقدسة جنوب بغداد، بالسيارات والحافلات التي تقل المشجعين إلى الملعب الذي يتسع لنحو 30 ألف متفرج.

وقبيل المباراة التي انتهت نتيجتها بهدف لمثله، قال مدرب الزوراء أيوب أوديشو "إنها مهمة بالنسبة لنا، الفريق يلعب بين جمهوره وعلينا أن نستغل ذلك". لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن لاعبيه سيواجهون "فريقا يمتلك تجربة جيدة في المسابقة ويتصدر الدوري في البطولة المحلية". ولذا، اعتبر عصام أن "النتيجة لم تكن على مستوى طموحات الجماهير، لكن رغم ذلك أنا سعيد لأن الأهم هو التنظيم الذي يرفع رأس كل العراق".

وأجاز الاتحاد الدولي للعراق في آذار/مارس الماضي، استضافة مباريات دولية رسمية في مدن البصرة وكربلاء الجنوبيتين، وأربيل مركز إقليم كردستان الشمالي، في خطوة انتظرها العراقيون منذ فترة.

وكان الفيفا قد خفف العام الماضي من الحظر المفروض بشكل شبه متواصل منذ تسعينات القرن الماضي على استضافة المباريات الرسمية في العراق، مجيزا إقامة المباريات الودية على ملاعب المدن الثلاث. ورفض الفيفا في الوقت الراهن طلب إقامة مباريات ودية في بغداد.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 11/04/2018