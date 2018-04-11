البيت الأبيض: ترامب يحمل سوريا وروسيا مسؤولية الهجوم الكيميائي المفترض

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلا من روسيا وسوريا مسؤولية الهجوم الكيميائي المفترض على مدينة دوما، وفق ما نقل البيت الأبيض الأربعاء.

قال البيت الأبيض الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب يحمل روسيا وسوريا المسؤولية عن الهجوم الكيميائي المفترض على مدينة دوما، ونفى أن تكون تعليقاته على تويتر قد سببت أي مشكلة.

وقالت سارة هاكابي ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب لديه عدد من الخيارات إلى جانب الخيار العسكري وإن كل الخيارات ما زالت مطروحة على الطاولة وإنه يقيم كيفية الرد.

فيما أضافت ساندرز أن ترامب لم يحدد جدولا زمنيا لاتخاذ إجراء في سوريا ردا على هجوم يشتبه بأنه نفذ بأسلحة كيميائية، وذلك رغم قوله في تغريدة على تويتر إن الصواريخ "قادمة" وإن على روسيا "الاستعداد".

ويذكر أنه ومنذ ورود أول التقارير حول الهجوم الكيميائي، توعدت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا بـ"رد قوي" موجهة أصابع الاتهام للنظام السوري.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء روسيا من المضي في دعم النظام السوري. وقال في تغريدة "تعهدت روسيا بضرب جميع الصواريخ الموجهة إلى سوريا. استعدي يا روسيا لأنها قادمة وستكون جميلة وجديدة و’ذكية‘".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 11/04/2018