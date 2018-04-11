مباحثات روسية إيرانية حول التهديدات الغربية بتوجيه ضربة عسكرية ضد دمشق

التقى المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف الثلاثاء في زيارة مفاجئة لطهران، مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ومسؤولين آخرين، لبحث التهديدات الغربية الأخيرة بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا ردا على هجوم كيميائي "محتمل" في دوما السبت.

بحث المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف خلال زيارة مفاجئة قادته إلى طهران الثلاثاء، جملة التهديدات الغربية بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري ردا على هجوم كيميائي "محتمل" في مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة في غوطة دمشق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وذكرت الوكالة أن لافرنتييف أجرى محادثات معمقة حول الوضع في سوريا مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ومسؤولين آخرين. كما أشارت إلى أن المحادثات كانت خصوصا حول "تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل عسكريا" في سوريا.

من جهة أخرى، نقلت "إرنا" عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تنديده بالتهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية لنظام الرئيس بشار الأسد. وقال ظريف "يبدو أن الحكومة الأمريكية تبحث عن ذريعة للتدخل في سوريا".

كما أكد الوزير الإيراني من البرازيل حيث يقوم بزيارة أن التهديدات الأمريكية، شأنها شأن الغارة الجوية التي استهدفت مطارا عسكريا في سوريا هذا الأسبوع ونسبتها دمشق وطهران وموسكو إلى إسرائيل، هدفها الحد من المكاسب الميدانية التي أحرزها النظام السوري مؤخرا.

الغرب لا يستثني الرد العسكري ضد دمشق بعد "الهجوم الكيميائي" في دوما

وأعلنت طهران في وقت سابق الثلاثاء أن الضربة الجوية التي استهدفت فجر الاثنين مطار التيفور العسكري قرب حمص (وسط سوريا) أسفرت عن مقتل سبعة عسكريين إيرانيين، متوعدة بأن الهجوم "لن يمر دون رد".

واستخدمت روسيا الثلاثاء حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي يقضي بإنشاء آلية تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بينما أفشلت واشنطن وحلفاؤها مشروعي قرارين بديلين طرحتهما موسكو، لتتعمق بذلك الانقسامات بين أعضاء المجلس حول النزاع السوري، وترتسم أكثر فأكثر معالم ضربة عسكرية غربية وشيكة ضد دمشق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري ردا على هجوم كيميائي مفترض استهدف السبت مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة في غوطة دمشق.

ونفت الحكومة السورية وحليفتاها روسيا وإيران مسؤولية قوات النظام السوري عن شن أي هجوم كيميائي، فيما تسعى دمشق إلى استعادة السيطرة على دوما، آخر معقل للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية.

وساهمت تحذيرات ترامب الذي أكد أن دمشق وكذلك داعميها روسيا وإيران، يجب أن "تدفع ثمنا باهظا"، في تأجيج أجواء الحرب الباردة المخيمة بشكل متزايد على العلاقات بين موسكو والغرب.

سوريا: هجوم كيميائي "محتمل" في دوما

وحرص ماكرون على الإشارة إلى أنه في حال قررت فرنسا شن ضربات عسكرية، فسوف تستهدف "القدرات الكيميائية" للنظام السوري، من غير أن تطال "حليفيه" الروسي والإيراني، مؤكدا "لا نتمنى أي تصعيد في المنطقة."

كما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي اختتم الثلاثاء زيارة رسمية لفرنسا، ردا على سؤال حول إمكانية انضمام بلاده إلى ضربات محتملة في سوريا، "إذا كان تحالفنا مع شركائنا يتطلب ذلك، فسنكون جاهزين".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 11/04/2018