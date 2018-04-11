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الشرق الأوسط

ترامب يتوعد روسيا: استعدي "الصواريخ قادمة لضرب سوريا" وستكون "جميلة وذكية"

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 11/04/2018

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على موقع "تويتر" توعد فيها روسيا قائلا إن الصواريخ "قادمة" لضرب سوريا، وستكون "جميلة وجديدة وذكية". وردا على ذلك قالت موسكو إن صواريخ ترامب يجب أن تستهدف "الإرهابيين" وليس "الحكومة الشرعية" في دمشق.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا الداعمة الأبرز لنظام الرئيس بشار الأسد من أن الصواريخ "قادمة" لضرب سوريا، ردا على هجوم يعتقد أن تنفيذه قد تم بالأسلحة الكيميائية واستهدف المدنيين في دوما السورية.

وتوعد ترامب عبر "تويتر" قائلا: "تعهدت روسيا بضرب جميع الصواريخ الموجهة إلى سوريا. استعدي يا روسيا لأنها قادمة وستكون جميلة وجديدة و ’ذكية‘! عليكم ألا تكونوا شركاء لحيوان يقتل شعبه بالغاز ويتلذذ".

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ويذكر أن رسالة ترامب تأتي بعد يوم فقط من تصويت روسيا في مجلس الأمن ضد قرار صاغته واشنطن لتشكيل لجنة لتحديد منفذي الهجمات التي وقعت السبت ويشتبه استخدام الغاز السام فيها في مدينة دوما، آخر جيب للمعارضة السورية قرب دمشق.

موسكو ترد

وأصرت موسكو على أن خبراءها العسكريين لم يعثروا على أي دليل على وقوع هجوم كيميائي وأشارت إلى أن فصائل المعارضة اختلقت أو نشرت شائعات عن وقوع الهجوم لإلقاء اللوم على دمشق.

من جانبها، اعتبرت موسكو أن الصواريخ الأمريكية التي يعتزم ترامب قصف سوريا بها، يجب أن تستهدف "الإرهابيين" وليس "الحكومة الشرعية" في دمشق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في حسابها على فيس بوك "على الصواريخ الذكية أن تصوب باتجاه الإرهابيين، وليس باتجاه الحكومة الشرعية التي تواجه منذ سنوات عدة الإرهاب الدولي على أراضيها".

دمشق تندد

وصفت دمشق الأربعاء التهديدات الأمريكية باستهداف أراضيها بـ"التصعيد الأرعن" ، على خلفية تقارير حول هجوم كيميائي في مدينة دوما.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية "لا نستغرب مثل هذا التصعيد الأرعن من نظام كنظام الولايات المتحدة رعى وما زال الإرهاب في سوريا (..)، وليس غريبا عليه أبدا أن يساند الإرهابيين في الغوطة ويرعى فبركاتهم وأكاذيبهم لاستخدامها كذريعة لاستهداف سوريا".

أنقرة تدعو للكف عن "الشجارات"

حض رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الأربعاء روسيا والولايات المتحدة على الكف "عن شجارات الشوارع" بشأن سوريا، قائلا إن الوقت حان لأن تضعا خلافاتهما جانبا لأنها تهدد بإلحاق الأذى بالمدنيين.

وقال يلدريم في كلمة نقلها التلفزيون في إسطنبول "إنه شجار شوارع. إنهما يتقاتلان مثل فتوات الشوارع. ولكن من يدفع الثمن؟ إنهم المدنيون". و تابع "ليس الوقت الآن للخصومات. إنه وقت تضميد الجراح في المنطقة والتلاقي وتنحية الخلافات جانبا".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 11/04/2018

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