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الشرق الأوسط

روسيا ستنشر شرطتها العسكرية في دوما وتتهم الخوذ البيضاء بـ"فبركة" الهجوم الكيميائي

© أ ف ب | طفل ينظر إلى عصافير في مبنى هدمه القصف في 25 آذار/مارس 2018 في دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق

نص فرانس 24

آخر تحديث : 11/04/2018

أعلن الجيش الروسي الأربعاء عزمه نشر شرطة عسكرية في مدينة دوما السورية بهدف "ضمان الأمن". كما اتهم الجيش الروسي الخوذ البيضاء بفبركة الهجوم المحتمل على المدنيين في دوما.

أعلن الجيش الروسي الأربعاء أن بلاده ستنشر اعتبارا من الخميس شرطتها العسكرية في مدينة دوما السورية، التي كانت آخر معقل للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وقال الجنرال فيكتور بوزنيخير في مؤتمر صحافي إن "وحدة من الشرطة العسكرية الروسية ستنتشر اعتبارا من الغد في مدينة دوما لضمان الأمن وحفظ النظام وتنظيم المساعدة للسكان المحليين".

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كما أضاف الجيش الروسي على لسان بوزنيخير أن الهجوم الكيميائي المفترض ضد الفصائل المعارضة في دوما بالغوطة الشرقية "فبركته كاميرات" الخوذ البيضاء، عناصر الدفاع المدني في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

وصرح الجنرال فيكتور بوزنيخير أن "الخوذ البيضاء الذين ينشطون فقط في صفوف الإرهابيين عمدوا مرة جديدة أمام الكاميرات إلى فبركة هجوم كيميائي على المدنيين في مدينة دوما".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 11/04/2018

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