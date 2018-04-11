الدول الغربية مصممة على شن ضربات عسكرية في سوريا رغم فيتو روسيا

تبدو الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مصممة على معاقبة النظام السوري بعد الهجوم المفترض بالسلاح الكيميائي في دوما قرب دمشق السبت الماضي، رغم معارضة روسيا التي استخدمت حق النقض بمجلس الأمن ضد مشروع قرار يقضي بإنشاء آلية تحقيق حول الأسلحة الكيميائية في سوريا.

يصمم الغربيون على رد حازم على الهجوم الكيميائي الذي نسبته تقارير إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد في دوما قرب دمشق، ملوحين بشن ضربات عسكرية في سوريا رغم معارضة روسيا.

وقد اتسعت وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة وروسيا حول الملف السوري مع استخدام موسكو، حليفة دمشق، الثلاثاء حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي يقضي بإنشاء آلية تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

واستمر الغربيون، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، في التلويح برد عسكري. وأعلن سفير فرنسا في الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر أن "فرنسا ستبذل كل ما بوسعها للتصدي للإفلات من العقاب في المسائل الكيميائية"، فيما صرح الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس أن بلاده ستعلن "خلال الأيام المقبلة قرارها "في ما يخص الرد المحتمل.

حرب باردة!

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد اتفقا خلال مكالمة هاتفية "على عدم السماح بالاستمرار في استخدام أسلحة كيميائية".

وعقب توعد ترامب الاثنين بقرار "قريب جدا"، ألغى رحلة كانت مقررة في نهاية الأسبوع إلى بيرو لمواصلة إدارة الملف السوري، معززا التكهنات حول تحرك وشيك. ولم تنجح روسيا الثلاثاء في حشد الأصوات اللازمة لإقرار مشروعي قرارين طرحتهما مقابل مسودة القرار الأمريكي.

الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 avril 2018

في وقت برر سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا حق النقض (الفيتو) الروسي الثاني عشر خلال سبع سنوات من نزاع في سوريا أوقع أكثر من350 ألف قتيل، بالتصميم على "الدفاع عن القانون الدولي (...) وعدم زج مجلس الامن في مغامرات".

وحذرت روسيا التي تنشر قوات في سوريا من مغبة التدخل العسكري الأمريكي في هذا البلد ملوحة بأنه سيكون "خطيرا جدا".

إلى ذلك، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تقضي مهمتها التحقيق في أي هجوم من غير أن تكون مفوضة تحديد الجهات المسؤولة عنه، الثلاثاء أنها سترسل "خلال فترة قصيرة" فريق تحقيق إلى دوما لتسليط الضوء على ما حصل.

دمشق ترحب بتفتيش دولي لدوما!

ورحبت دمشق الثلاثاء بزيارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لدوما من أجل التحقيق في التقارير حول الهجوم الكيميائي، نافية بشدة أن تكون استخدمت أي سلاح كيميائي. كما نفت موسكو، حليفتها، وقوع مثل هذا الهجوم. ورأى دبلوماسيون أن دمشق قد تكون تسعى لكسب الوقت وتأخير أي ضربت غربية محتملة.

بيد أن الولايات المتحدة، وعلى الرغم من ترحيبها بإرسال خبراء، حرصت على عدم الربط بين التحقيق الذي سيجرونه والرد الذي صممت على القيام به. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن "الولايات المتحدة لديها آلياتها الخاصة(...) نعرف أن مادة كيميائية استخدمت ولو أننا لا نعرف بالضبط أي مادة".

وأججت تحذيرات ترامب الذي أكد أن دمشق وكذلك داعميها روسيا وإيران، يجب أن "تدفع ثمنا باهظا"، أجواء "الحرب الباردة" المخيمة بشكل متزايد على العلاقات بين موسكو والغرب، فيما تتهم موسكو وطهران الولايات المتحدة بالبحث عن "ذريعة" لضرب النظام السوري.

في شأن متصل، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أنه في حال قررت بلاده شن ضربات عسكرية، فسوف تستهدف "القدرات الكيميائية" للنظام السوري، من غير أن تطال "حليفيه" الروسي والإيراني، مؤكدا "لا نتمنى أي تصعيد في المنطقة".

وقال ولي العهد السعودي حمد بن سلمان الذي اختتم الثلاثاء زيارة رسمية لفرنسا، ردا على سؤال حول إمكانية انضمام بلاده إلى ضربات محتملة في سوريا، "إذا كان تحالفنا مع شركائنا يتطلب ذلك، فسنكون جاهزين".

للمزيد: مباحثات روسية إيرانية حول التهديدات الغربية بتوجيه ضربة عسكرية ضد دمشق

عمل عسكري وشيك؟

وأبحرت المدمرة الأمريكية القاذفة للصواريخ "يو أس أس دونالد كوك" الاثنين من مرفأ لارنكا في قبرص حيث كانت متوقفة، وهي حاليا في منطقة يمكنها منها استهداف سوريا بسهولة.

وأصدرت الوكالة الأوروبية للأمن الجوي بعد ظهر الثلاثاء تحذيرا من "ضربات جوية محتملة في سوريا(...) خلال الساعات الـ72 المقبلة".

وفي دمشق، أعلن الجيش السوري حالة "استنفار لمدة72 ساعة على كافة القطاعات العسكرية، المطارات والقواعد "في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية، وبينها العاصمة، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

لكن في شوارع العاصمة، قلل سوريون من أهمية التهديدات.

وقالت أمل، المهندسة البالغة من العمر27 عاما، "لا أحد يخاف من ضربة. نعرف أن كل ما يفعلونه يهدف إلى تقويض(...) تحرك الجيش الذي يحرر المناطق "التي تسيطر عليها فصائل المعارضة.

وغداة التقارير حول الهجوم الكيميائي، أعلنت دمشق عن اتفاق مع فصيل "جيش الإسلام" الذي يسيطر على دوما لإجلائه منها، ويتواصل تنفيذ هذا الاتفاق. وتم حتى الآن إجلاء آلاف المقاتلين وعائلاتهم إلى شمال البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 11/04/2018