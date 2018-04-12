الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

سوريا-الولايات المتحدة-روسيا: حرب الصواريخ في الأفق

للمزيد

حدث اليوم

الجزائر: كارثة جوية تدخل البلاد في حداد

للمزيد

وقفة مع الحدث

سوريا: هل "الضربات" قادمة لا محالة؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

ليبرمان: "قناص غزة يستحق التكريم والمصور يستحق التأنيب"

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

أي مسار ستسلكه سوريا بعد هجوم دوما؟

للمزيد

حوار

وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل: الرئيس بوتفليقة هو الذي يقود البلاد

للمزيد

حدث اليوم

سوريا-الضربة القادمة: متى وأين وكيف؟

للمزيد

ثقافة

"السينما تجمعنا".. شعار الدورة العاشرة لمهرجان مسقط السينمائي الدولي

للمزيد

ضيف اليوم

حراك دولي واسع لبحث الرد على هجوم كيميائي محتمل في سوريا

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

روسيا تعلن استعادة دوما وبسط سيطرة النظام السوري على كامل الغوطة الشرقية

© أ ف ب | دبابات للنظام السوري في محيط مدينة دوما في 18 شباط/فبراير 2018.

فيديو محمدو سواني

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/04/2018

أعلنت وكالات أنباء روسية الخميس أن القوات الحكومية السورية سيطرت بشكل كامل على مدينة دوما، آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة قرب دمشق، لتكون بذلك قد سيطرت على كامل منطقة الغوطة الشرقية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قائد فصيل "جيش الإسلام" قد غادر الغوطة الشرقية كما سلم مقاتلوه أسلحتهم الثقيلة.

ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن مسؤول عسكري روسي قوله اليوم الخميس إن قوات النظام السوري سيطرت بالكامل على مدينة دوما آخر معقل للمعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

ونقلت عن اللواء يوري يفتوشينكو، رئيس مركز السلام والمصالحة الروسي في سوريا، قوله "يؤذن رفع علم الدولة على مبنى في مدينة دوما بالسيطرة على هذا الموقع وبالتالي على الغوطة الشرقية بالكامل".

قالت وكالة الإعلام الروسية إن الشرطة العسكرية الروسية انتشرت في مدينة دوما السورية اليوم الخميس. ونقلت عن الوزارة قولها "إنهم من سيضمنون القانون والنظام بالمدينة". كانت وكالات أنباء روسية قد ذكرت اليوم الخميس أن قوات الحكومة السورية سيطرت بالكامل على دوما التي كانت آخر معقل لمقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

"جيش الإسلام" يسلم أسلحته

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس بأن قائد فصيل "جيش الإسلام" عصام بويضاني قد غادر الغوطة الشرقية الأربعاء وسلم مقاتلوه كافة أسلحتهم الثقيلة بموجب اتفاق إجلاء من مدينة دوما أعلنت عنه دمشق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "معظم قيادات جيش الإسلام، وبينهم عصام بويضاني، من الصف الأول غادرت دوما فجر الأربعاء ووصلت إلى الشمال السوري مساء"، مشيرا إلى أن مقاتلي الفصيل المعارض "سلموا كافة أسلحتهم الثقيلة، وبينها مدرعات ودبابات وراجمات صواريخ، إلى الشرطة العسكرية الروسية الأربعاء أيضا".

فرانس24/ وكالات

نشرت في : 12/04/2018

  • سوريا

    روسيا ستنشر شرطتها العسكرية في دوما وتتهم الخوذ البيضاء بـ"فبركة" الهجوم الكيميائي

    للمزيد

  • سوريا

    سوريا: موسكو تطالب مجلس الأمن بالتحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض على دوما

    للمزيد

  • سوريا

    فرنسا تحذر: "إذا تم تجاوز الخط الأحمر" في دوما السورية فسيكون هناك "رد"

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي