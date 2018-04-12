روسيا تعلن استعادة دوما وبسط سيطرة النظام السوري على كامل الغوطة الشرقية

أعلنت وكالات أنباء روسية الخميس أن القوات الحكومية السورية سيطرت بشكل كامل على مدينة دوما، آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة قرب دمشق، لتكون بذلك قد سيطرت على كامل منطقة الغوطة الشرقية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قائد فصيل "جيش الإسلام" قد غادر الغوطة الشرقية كما سلم مقاتلوه أسلحتهم الثقيلة.

ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن مسؤول عسكري روسي قوله اليوم الخميس إن قوات النظام السوري سيطرت بالكامل على مدينة دوما آخر معقل للمعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

ونقلت عن اللواء يوري يفتوشينكو، رئيس مركز السلام والمصالحة الروسي في سوريا، قوله "يؤذن رفع علم الدولة على مبنى في مدينة دوما بالسيطرة على هذا الموقع وبالتالي على الغوطة الشرقية بالكامل".

قالت وكالة الإعلام الروسية إن الشرطة العسكرية الروسية انتشرت في مدينة دوما السورية اليوم الخميس. ونقلت عن الوزارة قولها "إنهم من سيضمنون القانون والنظام بالمدينة". كانت وكالات أنباء روسية قد ذكرت اليوم الخميس أن قوات الحكومة السورية سيطرت بالكامل على دوما التي كانت آخر معقل لمقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

"جيش الإسلام" يسلم أسلحته

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس بأن قائد فصيل "جيش الإسلام" عصام بويضاني قد غادر الغوطة الشرقية الأربعاء وسلم مقاتلوه كافة أسلحتهم الثقيلة بموجب اتفاق إجلاء من مدينة دوما أعلنت عنه دمشق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "معظم قيادات جيش الإسلام، وبينهم عصام بويضاني، من الصف الأول غادرت دوما فجر الأربعاء ووصلت إلى الشمال السوري مساء"، مشيرا إلى أن مقاتلي الفصيل المعارض "سلموا كافة أسلحتهم الثقيلة، وبينها مدرعات ودبابات وراجمات صواريخ، إلى الشرطة العسكرية الروسية الأربعاء أيضا".

فرانس24/ وكالات

نشرت في : 12/04/2018