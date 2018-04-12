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الشرق الأوسط

سعر النفط يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ 2014 بعد تهديد واشنطن بضرب دمشق

© أ ف ب/أرشيف | منشأة نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية في الصحراء على بعد 160 كلم شرق الرياض.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/04/2018

ارتفع سعر برميل النفط إلى أعلى مستوى له منذ 2014 بعد تهديد الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا وإطلاق الحوثيون في اليمن لصاروخ بالستي باتجاه السعودية. وسجل برميل النفط ارتفاعا بـ102 دولارا في لندن و1,31 دولارا في نيويورك مقارنة بالثلاثاء.

ارتفع سعر برميل النفط الأربعاء إلى أعلى مستوى له منذ كانون الأول/ديسمبر 2014 مدفوعا بتصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط حيث تهدد الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية إلى النظام السوري وحيث أطلق الحوثيون في اليمن صاروخا بالستيا على السعودية.

وفي لندن أغلق سعر برميل برنت بحر الشمال تسليم حزيران/يونيو على 72,06 دولارا مرتفعا بمقدار 1,02 دولارا بالمقارنة مع السعر الذي أغلق عليه الثلاثاء.

وفي نيويورك ارتفع سعر الخام الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم أيار/مايو 1,31 دولار ليغلق على 66,82 دولارا.

وسُجلت هذه الارتفاعات بعد الأنباء التي وردت من السعودية عن استهداف الحوثيين المملكة بصواريخ بالستية.

وكانت الرياض قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء تدمير طائرتين من دون طيار أطلقهما الحوثيون باتجاه جنوب السعودية في محاولة لاستهداف مطار ومنشأة مدنية، مشيرة أيضا إلى أنها اعترضت ثلاثة صواريخ بالستية في أجواء المملكة أحدها في سماء العاصمة.

وقال روبرت ياوغر الخبير في شركة "ميزوهو سيكيوريتيز" إن "هذه الهجمات تزيد بعض الشيء المخاطر الجيوسياسية في هذه المنطقة من العالم حيث الوضع آخذ أصلا بالتوتر".

وفجر الأربعاء توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات صاروخية على سوريا ردا على الهجوم الكيميائي المفترض الذي استهدف دوما، آخر معقل للمعارضة في غوطة دمشق الشرقية، والذي اتهم الغرب النظام السوري بشنه، وهو ما تنفيه دمشق.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 12/04/2018

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