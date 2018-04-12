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الشرق الأوسط

خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتوجهون إلى سوريا

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/04/2018

توجه إلى سوريا فريق من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية الخميس. ويتوقع أن يقوم الخبراء بالتحقيق بشأن احتمال استخدام النظام السوري لأسلحة كيميائية في مدينة دوما.

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس أن فريقا من خبرائها في طريقه إلى سوريا وسيبدأ عمله هناك السبت.

ونقل بيان مقتضب عن متحدث باسم المنظمة "تأكيده أن فريقا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتوجه إلى سوريا وسيبدأ عمله اعتبارا من السبت 14 نيسان/أبريل 2018".

وفي وقت سابق قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن مجموعتين من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستصلان إلى سوريا للتحقيق حول مزاعم عن استخدام أسلحة كيميائية. وصرح الجعفري للصحافيين أن "هاتين المجموعتين ستصلان في شكل منفصل إلى سوريا".

وعلى نفس الصعيد هددت فرنسا والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة دمشق بضربات انتقامية بعد الهجوم الكيميائي الأخير المفترض في دوما، بالغوطة الشرقية أيضا.

ولقي أكثر من 40 شخصا مصرعهم، بحسب الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق المعارضة) ومنظمة سيريان أمريكان ميديكال سوسايتي غير الحكومية.

وحذرت روسيا البلدان الغربية من شن عمليات عسكرية، مهددة بـ"عواقب خطيرة".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 12/04/2018

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