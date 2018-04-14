مباشر: آخر تطورات الضربة الأمريكية الفرنسية البريطانية على سوريا

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صدمة في الجزائر إثر أسوأ كارثة طيران في تاريخ أسطولها الجوي
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سوريا: دفعة جديدة من المقاتلين والمدنيين تغادر دوما في الغوطة الشرقية
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ترامب غاضب من كتاب جيمس كومي الذي يصفه بأنه رئيس غير أخلاقي
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سوريا.. ترامب يترقب تقرير منظمة الأسلحة الكيميائية ولافروف يحذر من تداعيات التصعيد
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جائزة "وورلد برس فوتو" 2018 لصورة متظاهر تلتهمه النار في فنزويلا
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روسيا: القضاء يأمر بحجب تطبيق تلغرام للرسائل المشفرة
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سويسرية تتهم طارق رمضان بالاغتصاب في قضية جديدة ضده
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قرعة نصف نهائي دوري الأبطال توقع بايرن بمواجهة الريال وليفربول أمام روما
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مقتل فلسطيني وجرح العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي في "مسيرة العودة الكبرى"
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سوريا: مقاتلات بريطانية تضرب منشآت عسكرية قرب حمص
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ماكرون: الضربات العسكرية على سوريا تقتصر على قدرات النظام في استخدام الأسلحة الكيميائية
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ردود فعل دولية وإقليمية بعد الضربات العسكرية الغربية على سوريا
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