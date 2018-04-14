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الشرق الأوسط

مباشر: آخر تطورات الضربة الأمريكية الفرنسية البريطانية على سوريا

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/04/2018

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فجر السبت عملية عسكرية على مواقع تابعة للنظام السوري ردا على الهجوم الكيميائي الذي اتهمت دمشق بتنفيذه في دوما بالغوطة الشرقية. تابعوا آخر تطورات الوضع السوري وردود الفعل الدولية والإقليمية بعد الضربة العسكرية.

نشرت في : 14/04/2018

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