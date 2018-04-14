ردود فعل دولية وإقليمية بعد الضربات الغربية على سوريا والأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس

توالت ردود الفعل الدولية والإقليمية على الضربات العسكرية الأمريكية الفرنسية البريطانية التي استهدفت مواقع تابعة للنظام السوري، وتراوحت بين إدانة وتأييد ودعوات لضبط النفس. فيما اعتبرت دمشق أن العملية العسكرية تعد "انتهاكا فاضحا للقانون الدولي"، دعت الأمم المتحدة إلى ضبط النفس مؤكدة على ضرورة التحرك بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

اعتبرت دمشق السبت أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا في محيط دمشق ووسط البلاد تنتهك القانون الدولي.

وقال الأسد خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني وأبرز حلفائه حسن روحاني، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، "هذا العدوان لن يزيد سوريا والشعب السوري إلا تصميما على الاستمرار في محاربة وسحق الإرهاب في كل شبر من تراب الوطن".

وأوردت سانا في بيان نشرته صباح السبت أن "العدوان الثلاثي ضد سوريا انتهاك فاضح للقانون الدولي وكسر لإرادة المجتمع الدولي وسيكون مآله الفشل". مطالبة المجتمع الدولي "بإدانة العدوان الثلاثي حفاظا على الشرعية الدولية والأمن والسلم الدوليين".

واعتبرت أن "دول العدوان الثلاثي تستبق عمل بعثة التحقيق الخاصة بالغوطة" التي وصلت إلى دمشق، في إشارة إلى بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي وصلت إلى سوريا والمقرر أن تبدأ عملها اليوم السبت للتحقيق في هجوم كيميائي ضد أهالي دوما، قالت منظمة "الخوذ البيضاء" والدفاع المدني في مناطق المعارضة، إنه أسفر عن مقتل أكثر من أربعين شخصا.

وأوردت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته "سانا"، أن "توقيت العدوان الذي يتزامن مع وصول بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا، يهدف أساسا إلى إعاقة عمل البعثة واستباق نتائجها والضغط عليها في محاولة لعدم فضح أكاذيبهم وفبركاتهم".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "أنظمتها للدفاع الجوي لم تشارك في اعتراض الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا"، بحسب وكالة أنترفاكس.

كما أدانت روسيا "العداوان الإرهابي"، وكتبت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا على فيس بوك "تم توجيه ضربة إلى عاصمة دولة تتمتع بالسيادة حاولت لسنوات طويلة الصمود وسط عدوان إرهابي".

وأضافت أن الضربات الغربية تأتي "بينما كانت لدى سوريا فرصة لتتمتع بمستقبل سلمي"، في إشارة إلى استعادة القوات الحكومية السورية جزءا كبيرا من الأراضي التي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.

وتابعت أن "وسائل الإعلام الأمريكية ووسائل إعلام غربية أخرى يجب أن تعي مسؤوليتها في ما حدث للتو".

ردود الفعل الروسية بعد الضربة العسكرية على سوريا

المعارضة السورية تقلل من أهمية الضربات الغربية

قللت المعارضة السورية من أهمية الضربات الغربية، في وقت اعتبرها فصيل "جيش الإسلام" المعارض الذي كانت مدينة دوما تعد معقله الأبرز قرب دمشق، "مهزلة".

وقال القيادي البارز في جيش الإسلام محمد علوش في تغريدة على موقع تويتر إن "معاقبة أداة الجريمة وبقاء المجرم مهزلة"، في إشارة إلى الرئيس بشار الأسد الذي اتهمت قواته بتنفيذ هجوم كيميائي قبل أسبوع في مدينة دوما قتل فيه أكثر من أربعين مدنيا، وفق مسعفين وأطباء.

واعتبر رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري في تغريدة على تويتر "ربما لن يستخدم النظام السلاح الكيميائي (السارين) مرة أخرى، لكنه لن يتردد في استخدام الأسلحة التي سمح له المجتمع الدولي باستخدامها كالبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ المجنحة والكلورين بكميات قليلة".

وفي السياق ذاته، كتب عضو الوفد المفاوض هادي البحرة على تويتر "نوعية ضربات اليوم أرسلت رسالة واحدة للأسد ‘لا يمكنك الاستمرار في قتل الأطفال السوريين بالأسلحة الكيميائية، استخدم فقط الأسلحة التقليدية’".

طهران تحذر من تداعيات إقليمية وخامنئي يصف ترامب وماكرون وماي بـ"المجرمين"

كما حذرت طهران حليفة دمشق، "بحزم" السبت من "التداعيات الإقليمية" للضربات.

وندد المرشد الأعلى الإيراني آيه الله علي خامنئي بشدة بالضربات التي شنتها الدول الغربية على سوريا، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بـ"المجرمين".

وصرح خامنئي أثناء استقباله كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد حسب ما ورد على حسابه على تطبيق "تلغرام"، أن "الهجوم الذي نفذ هذا الصباح على سوريا جريمة. أقولها صراحة إن الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء البريطانية مجرمون (...) لن يحصلوا على شيء ولن يحققوا أي منفعة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على حسابه على تطبيق "تلغرام" السبت "نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها من دون أن تنتظر حتى موقفا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هذا العمل العسكري (...) ضد سوريا، وهي مسؤولة عن التداعيات الإقليمية لهذه المغامرة".

وأضاف أن "هذا العدوان يهدف إلى التعويض عن فشل الإرهابيين" في الغوطة الشرقية التي سيطر عليها الجيش السوري وحلفاؤه مؤخرا، منددا بـ"انتهاك واضح للقواعد والقوانين الدولية".

ونقلت قناة المنار عن حزب الله قوله إن الحرب الأمريكية على سوريا والمنطقة و"حركات المقاومة" لن تحقق أهدافها. وأن الحزب يشيد بالدفاعات الجوية السورية لتصديها "للعدوان الثلاثي".

الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس

أما الأمم المتحدة، فدعت كل الدول الأعضاء السبت إلى "ضبط النفس" والامتناع عن كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد بعد الضربات الغربية في سوريا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان "أدعو كل الدول الأعضاء إلى ضبط النفس في ظروف خطرة، وتجنب كل الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد للوضع وتزيد من معاناة الشعب السوري". وأرجأ غوتيريس رحلة مقررة له إلى السعودية بعد الضربات الغربية.

وأكد غوتيريس أن "أي استخدام لأسلحة كيميائية رهيب"، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التحرك بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وحصل التدخل الغربي بدون تفويض من مجلس الأمن الدولي.

ودعا غوتيريس الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الاتفاق على فتح تحقيق لكشف هوية منفذي هجوم دوما الذي وقع في 7 نيسان/أبريل واتهمت به دمشق، وتسبب بحسب أطباء ومسعفين، بمقتل أكثر من أربعين شخص بينهم أطفال.

الحلف الأطلسي يعلن دعمه للضربات

من جانبه، أكد حلف شمال الأطلسي دعمه للضربات وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في بيان صباح السبت "أدعم التحركات التي قامت بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ضد منشآت وقدرات النظام السوري للأسلحة الكيميائية".

وأضاف أن هذه الضربات "ستقلص قدرة النظام على شن هجمات أخرى على الشعب السوري بأسلحة كيميائية".

وتابع ستولتبرغ أن "الحلف الأطلسي دان لجوء سوريا باستمرار إلى أسلحة كيميائية معتبرا أن ذلك انتهاك واضح للمعايير والاتفاقات الدولية". وأكد "يجب أن يحاسبوا على ذلك".

ولا يشارك الحلف بشكل مباشر في عمليات التحالف الدولي في سوريا.

من جانبه، أفاد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك السبت أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في ضرباتها الجوية.

وقال توسك على حسابه على تويتر إن "الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا توضح أن النظام السوري لا يمكنه مع روسيا وإيران الاستمرار في هذه المأساة الإنسانية، على الأقل ليس دون ثمن. سيقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب حلفائه مع العدالة".

ردود فعل دولية

من جهتها، رحبت الخارجية التركية بالضربات الأمريكية والبريطانية والفرنسية على سوريا ووصفتها بأنها "رد مناسب".

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نرحب بهذه العملية التي تعبر عن ضمير البشرية جمعاء في مواجهة هجوم دوما الذي تجمع المؤشرات على تحميل النظام السوري مسؤوليته".

واعتبرت إسرائيل السبت أن الضربات على سوريا "مبررة"، قائلة إن النظام السوري يواصل "أعماله المجرمة".

وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته "العام الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استخدام أسلحة كيميائية سيعني انتهاك خط أحمر. وهذه الليلة وبقيادة أمريكية، تحركت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا نتيجة لذلك"، مؤكدا أن "سوريا تواصل أعمالها المجرمة".

وأضاف أن "إيران تستخدم أيضا سوريا كقاعدة للقيام بمثل هذه الأعمال، ما يعرض أرض سوريا وقواتها وقيادتها للخطر".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن تل أبيب أبلغت مسبقا بهجمات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وفي موقف مماثل، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على موافقة كندا تجاه قرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا شن ضربات على الترسانة الكيميائية في سوريا.

وقال ترودو في ليما حيث يشارك في قمة الأمريكيتين إنه يدعم قرار الدول الثلاث "اتخاذ إجراءات لإضعاف قدرة النظام (السوري) على شن هجمات بأسلحة كيميائية على مواطنيه".

وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في بيان السبت أن حكومتها "تدعم" الضربات ضد النظام السوري، معتبرة أنها "تدخل عسكري ضروري ومناسب".

وقالت ميركل التي أعلنت الخميس أن ألمانيا لن تشارك في أعمال عسكرية "ندعم تحمل حلفائنا الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين (...) لمسؤولياتهم. التدخل العسكري كان ضروريا ومناسبا".

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ في بيان "نعارض بشكل ثابت استخدام القوة في العلاقات الدولية وندعو إلى احترام سيادة واستقلال وسلامة أراضي جميع الدول".

ردود فعل عربية

وأكدت قطر تأييدها للضربات في أول رد فعلي لدولة خليجية على هذا التدخل العسكري.

وطالبت قطر في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية المجتمع الدولي باتخاذ "إجراءات فورية لحماية الشعب السوري وتجريد النظام من الأسلحة المحرمة دولياً".

وحمل مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية النظام "مسؤولية تعرض سوريا لهذه العمليات العسكرية"، متهما المجتمع الدولي بالتقاعس عن اتخاذ "الإجراءات الصارمة" ضد هذا النظام.

ووصفت الخارجية العراقية الضربات الجوية الأمريكية والفرنسية والبريطانية على سوريا بأنها تطور خطير "يمنح الإرهاب فرصة جديدة للتمدد".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/04/2018