المرصد السوري: انفجار يهز منطقة يتمركز فيها مقاتلون مدعومون من إيران في حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن انفجار عنيفا هز ليل السبت منطقة في القطاع الجنوبي من ريف حلب. وأشار المرصد أن هذه المنطقة يتمركز فيها مقاتلون موالون لإيران.

ضرب انفجار عنيف ليل السبت جنوب ريف حلب في شمال سوريا بالقرب من قاعدة يتواجد فيها مقاتلون داعمون للنظام السوري وميليشيات شيعية متحالفة معه، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. ولم يتسن تحديد سبب الانفجار الذي قد يكون ناجما عن غارة جوية أو حادث في مخزن للأسلحة، بحسب ما أفاد المرصد.

وأشار المرصد إن "انفجارا عنيفا" وقع ليل السبت "في القطاع الجنوبي من ريف حلب".

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وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "الانفجار" هز المنطقة "التي تتواجد فيها قوات إيرانية مع لواء +فاطميون+ الأفغاني".

ويذكر أن القوى الغربية شنت فجرا أعنف هجوم لها على نظام الأسد بضربات استهدفت مواقع قالت إنها مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

ولاحقا أعلن البنتاغون انتهاء الضربات التي تم توجيهها بعد أسبوع من هجوم مفترض بالأسلحة الكيميائية على آخر جيب للفصائل المعارضة في مدينة دوما في الغوطة الشرقية أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص.

وكانت إسرائيل التي لم تشارك في ضربات السبت وإنما أعلنت "دعمها الكامل" لها، شنت سابقا غارات جوية ضد أهداف في سوريا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/04/2018