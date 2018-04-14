الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

حقوق المرأة في الشرق الأوسط: نون النسوة تبحث عن المساواة

للمزيد

حدث اليوم

الحرب في سوريا: التهديد والوعيد أفضل من الغارات والضربات؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

فرنسا – السعودية.. ما وضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الرياض وباريس؟

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا.. الرئيس ماكرون مصمم على إصلاحاته رغم الاحتجاجات

للمزيد

ريبورتاج

مغربي مختص في النباتات يستخرج العطور من الزهور المحلية والتوابل

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا.. هولاند يتهم ماكرون بالخيانة في كتاب جديد

للمزيد

وقفة مع الحدث

ماذا تنتظرون من القمة العربية؟

للمزيد

ريبورتاج

هل ينعش مشروع ميناء جديد في نواذيبو الاقتصاد الموريتاني؟

للمزيد

ريبورتاج

إثيوبيا.. الصين تنشئ خطا حديديا بين أديس أبابا وجيبوتي

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

ماكرون: الضربات العسكرية على سوريا تقتصر على قدرات النظام في استخدام الأسلحة الكيميائية

© أ ف ب | الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/04/2018

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان أن العملية العسكرية التي شاركت بها بلاده مع الولايات المتحدة وبريطانيا فجر السبت، اقتصرت على قدرات النظام السوري في إنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الجمعة السبت في بيان أن مشاركة فرنسا في العملية العسكرية مع الولايات المتحدة وبريطانيا في سوريا، "تقتصر على قدرات النظام السوري في إنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية".

وبعيد الضربات التي وقعت اعتبارا من الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش في منطقة العاصمة السورية، قال الرئيس الفرنسي في بيان "لا يمكننا التساهل مع الاعتياد على استخدام الاسلحة الكيميائية".

وجاءت الضربات بعد اتهامات طالت النظام السوري بتنفيذ هجوم كيميائي في دوما بالغوطة الشرقية قرب دمشق في نيسان/أبريل الماضي.

وأوضح بيان الإليزيه أن "فرنسا وشركاءها سيستأنفون اعتبارا من اليوم جهودهم في الأمم المتحدة لإقامة آلية دولية لتحديد المسؤوليات ومنع الإفلات من العقاب وأي رغبة بتكرار ذلك من جانب النظام السوري".

وتابع أن "الوقائع ومسؤولية النظام السوري ليسا موضع شك" بشأن مقتل "عشرات الرجال والنساء والأطفال" في هجوم "بالسلاح الكيميائي" في دوما في السابع من نيسان/أبريل.

وأضاف ماكرون أن "الخط الأحمر الذي حددته فرنسا في أيار/مايو 2017 تم تجاوزه. لذلك أمرت القوات المسلحة الفرنسية بالتدخل هذه الليلة في إطار عملية دولية تجري بتحالف مع الولايات المتحدة وبريطانيا وتستهدف الترسانة الكيميائية السرية للنظام السوري".

ونشر ماكرون بعد ذلك على تويتر صورة له وهو يترأس اجتماعا في الإليزيه مع وزيرة الدفاع فلورانس بارلي وأبرز مستشاريه الدبلوماسيين والعسكريين.

وأكد أن "أولويات فرنسا ثابتة منذ 2017: إنهاء مكافحة تنظيم ‘الدولة الإسلامية’ وإتاحة الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين وبدء آلية جماعية للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع لتتوصل سوريا إلى السلام أخيرا والعمل من أجل استقرار المنطقة".

وأضاف ماكرون "سأواصل هذه الأولويات بتصميم في الأيام والأسابيع المقبلة".

وأعلن الرئيس الفرنسي أنه بموجب الدستور "سيحصل نقاش برلماني بعد قرار تدخل قواتنا المسلحة في الخارج".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/04/2018

  • الشرق الأوسط

    ضربات عسكرية أمريكية بريطانية فرنسية تستهدف مواقع في سوريا

    للمزيد

  • الشرق الأوسط

    سوريا تتوعد الدول الغربية بالرد في حال تعرضت لهجوم

    للمزيد

  • حدث اليوم

    الحرب في سوريا: التهديد والوعيد أفضل من الغارات والضربات؟

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي