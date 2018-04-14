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الشرق الأوسط

مجلس الأمن يصوت ضد مشروع قرار روسي يدين الضربات الغربية على سوريا

© أ ف ب | مجلس الأمن يصوت ضد مشروع قرار روسي يدين الضربات الغربية على سوريا 14 نيسان/أبريل 2018

فيديو علي بردى

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/04/2018

فشلت موسكو السبت في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يدين الضربات العسكرية للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا. ولم يحظى المشروع الروسي بتأييد سوى ثلاثة أعضاء فقط، بعيدا عن الأصوات التسعة المطلوبة لتبني مشروع القرار.

لم تنجح مساعي روسيا اليوم السبت في الحصول على دعم مجلس الأمن الدولي لإدانة الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على دمشق ردا على هجوم كيميائي "مفترض".

للمزيد: عودة على أهم المستجدات التي تبعت ضربة غربية لسوريا على خلفية شبهات باستخدام أسلحة كيميائية

وحظي مشروع القرار الروسي في هذا الصدد بتأييد ثلاثة أصوات فقط، أي أقل بكثير من الأصوات التسعة المطلوبة لتبني مشروع القرار.

وصوتت ثماني دول أعضاء في المجلس ضد المشروع بينما امتنعت أربع دول عن التصويت.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 14/04/2018

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