مسؤول سوري: لجنة تحقيق الأسلحة الكيميائية تباشر عملها في دوما

يباشر فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عمله الأحد في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وفقا لمعاون وزير الخارجية السورية، وذلك إثر اتهام نظام الأسد بشن هجوم على المدينة في 7 نيسان/أبريل تسبب بمقتل أربعين شخصا جراء تنشق غازات سامة وفق ما أفاد مسعفون وأطباء محليون. ووصلت اللجنة السبت إلى دمشق في اليوم الذي شنت فيه ضربات غربية عسكرية على سوريا ردا على الهجوم الكيميائي المفترض.

وصلت بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مدينة دوما السبت ومن المقرر أن تبدأ عملها الأحد، وفق ما أكد مسؤول سوري رفيع لوكالة فرانس برس، تمهيدا لمباشرة تحقيقاتها حول هجوم كيميائي مفترض اتهمت دمشق بتنفيذه.

وقال معاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان لفرانس برس "وصلت لجنة تقصي الحقائق يوم أمس (السبت) إلى دمشق ومن المقرر أن تذهب اليوم (الأحد) إلى مدينة دوما لمباشرة عملها".

وأوردت المنظمة على حسابها على موقع تويتر ليلا "وصل فريق بعثة تقصي الحقائق إلى دمشق تمهيدا لبدء عمله".

وأكد سوسان دعم بلاده لعمل هذه البعثة. وقال "سندعها تقوم بعملها بشكل مهني وموضوعي وحيادي ومن دون أي ضغط". وأضاف أن "ما سيصدر عنها سيكذب الإدعاءات" بحق بلاده.

وتعرضت مدينة دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق في السابع من الشهر الحالي، لهجوم تسبب بمقتل أربعين شخصا جراء تنشق غازات سامة، وفق ما أفاد مسعفون وأطباء محليون. وذلك قبل إخراج مقاتلي فصيل جيش الإسلام منها.

واتهمت دمشق باستخدام سلاح كيميائي في القصف، الأمر الذي نفته بالمطلق مع حليفتيها موسكو وطهران.

وبعد ثلاثة أيام، دعا النظام السوري الثلاثاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى إرسال بعثة إلى دوما والتحقيق بشأن تقارير عن الهجوم الكيميائي المفترض.

وكان من المقرر وصول البعثة على دفعتين يومي الخميس والجمعة، إلا أن وصولها تأخر حتى السبت.

وأشار مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أمام مجلس الأمن ليل السبت الأحد إلى "تأخير وصول وفد البعثة من بيروت إلى دمشق لأسباب غير معروفة لمدة يوم كامل إلى أن حدث العدوان وكأن هناك من أوعز لهذا الفريق ألا يتجه لدمشق أمس بانتظار حدوث العدوان".

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فجر السبت سلسلة ضربات على مراكز أبحاث ومنشآت قرب دمشق وأخرى غرب مدينة حمص (وسط) ردا على الهجوم الكيميائي المفترض.

وتعهدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان السبت بأن يواصل فريقها "مهمته في الجمهورية العربية السورية لإثبات الحقائق حول ادعاءات باستخدام أسلحة كيميائية في دوما" رغم الضربات الغربية.

وقالت إنها "تعمل عن قرب" مع خبراء أمنيين من الأمم المتحدة "لتقييم الوضع وضمان سلامة الفريق" التابع لها في سوريا.

وتعهدت كل من سوريا وحليفتها الأبرز روسيا بضمان سلامة وأمن البعثة.

وأعلن الجيش السوري السبت سيطرته بالكامل على الغوطة الشرقية بعد إجلاء آخر مقاتلي المعارضة من مدينة دوما، بعد نحو شهرين من بدئه هجوما مع روسيا في المنطقة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 15/04/2018