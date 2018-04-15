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الشرق الأوسط

من درعا إلى دوما.. مراحل سبع سنوات من الحرب السورية

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

فيديو علا عباسي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 15/04/2018

كانت البداية من مدينة درعا جنوب سوريا في 15 آذار/مارس 2011، حيث خرج متظاهرون يطالبون برحيل الرئيس بشار الأسد، قبل أن يتطور الأمر إلى نزاع مسلح، تورطت فيه العديد من القوى الدولية. عودة على أهم المراحل التي مرت بها الحرب السورية والتي كان آخرها عمليات إجلاء لمدنيين ومقاتلين من الغوطة الشرقية قرب دمشق وسيطرة النظام السوري عليها بالكامل.

نشرت في : 15/04/2018

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