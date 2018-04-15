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البرلمان الفرنسي يناقش الاثنين الضربات العسكرية على سوريا من دون تصويت
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البنتاغون: الضربات العسكرية ستعيد برنامج النظام السوري الكيميائي سنوات للوراء
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العراق: انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية وسط جدل إزالة صور "الشهداء"
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فيديو: هل تعيد الضربات الغربية إحياء المسار الدبلوماسي لحل الأزمة السورية؟
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مسؤول سوري: لجنة تحقيق الأسلحة الكيميائية تباشر عملها في دوما
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المرأة والإنجاب.. "شخطة شخطتين" عمل مسرحي يعري قسوة المجتمع
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وزير الخارجية الفرنسي يدعو موسكو للضغط على الأسد لإيجاد حل سياسي في سوريا
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عشرات آلاف المجريين يتظاهرون ضد إعادة انتخاب رئيس الوزراء فيكتور أوربان
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صحة: أسرار صناعة وتطوير لقاح فيروس الإنفلونزا في المختبرات الفرنسية
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مالي: هجوم مسلح على معسكرين للأمم المتحدة والقوات الفرنسية في تمبكتو
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منظمات حقوقية تشكك في إعلان بورما إعادة أول عائلة من الروهينغا المسلمين
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من درعا إلى دوما.. مراحل سبع سنوات من الحرب السورية
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