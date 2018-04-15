فيديو: هل ستحقق الضربات الغربية على سوريا أهدافها المفترضة؟
آخر تحديث : 15/04/2018
الضربات الجوية للدول الثلاث الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على منشآت سورية لأسلحة كيميائية والتي قالت عنها تلك الدول إنها كانت ضربات محدودة ودقيقة تطرح تساؤلات عديدة من بينها هل ستشكل تلك الضربات نهاية الهجمات السورية؟ وهل ستكون نقطة تحول في الحرب السورية؟ خبراء يقولون إنها لن تغير شيئا على الأرض وإن على الدول الفاعلة الدفع بعملية ديبلوماسية جديدة.
للمزيد: عودة على أهم المستجدات التي تبعت ضربة غربية لسوريا على خلفية شبهات باستخدام أسلحة كيميائية
هل وصلت الرسالة إلى النظام السوري بعد الضربات الغربية؟
نشرت في : 15/04/2018