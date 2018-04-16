الكرملين: "لا أساس" لاتهام روسيا بعرقلة وصول بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما

اتهمت لندن كلا من روسيا وسوريا بعرقلة وصول بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما للتحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض. إلا أن الكرملين اعتبر أن "لا أساس" لهذه لاتهامات مؤكدا أن روسيا كانت منذ البداية "مع تحقيق محايد".

اعتبر الكرملين الاثنين أن "لا أساس" لاتهام روسيا بعرقلة وصول بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مدينة دوما السورية، التي شهدت مؤخرا هجوما يشتبه باستخدام السلاح الكيميائي فيه.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "نعتبر أن هذه الاتهامات لا أساس لها"، مؤكدا أن روسيا كانت منذ البداية "مع تحقيق محايد".

وكانت لندن قد أعلنت الاثنين أن روسيا وسوريا لم تسمحا بعد لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالدخول إلى دوما.

وأطلع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزمجو خلال اجتماع طارئ للمنظمة الأعضاء المشاركين حول كيفية انتشار فريقه الذي أرسل إلى دمشق السبت.

مشروع قرار غربي جديد يطرح في مجلس الأمن بعيد الضربة الثلاثية في سوريا

لكن السفارة البريطانية في لاهاي كتبت على موقع تويتر أن "روسيا وسوريا لم تسمحا بعد بالوصول إلى دوما. لا بد من الوصول من دون معوقات. على روسيا وسوريا أن تتعاونا".

وتعهدت موسكو حليفة النظام السوري "عدم التدخل" في عمل فريق المنظمة التي تلقت دعوة رسمية من دمشق التي تنفي أي مسؤولية لها في هجوم دوما.

وكان الوفد البريطاني في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد حض المنظمة في وقت سابق على "التحرك لمحاسبة منفذي" هجوم دوما، معتبرا أن الفشل في ذلك "سيؤدي إلى مخاطر استخدام همجي إضافي للأسلحة الكيميائية في سوريا ومناطق أخرى".

وقال السفير البريطاني بيتر ويلسون إن "للنظام السوري سمعة مشينة عن استخدام أسلحة كيميائية ضد شعبه. إن استخدام الأسلحة الكيميائية بات سلاح حرب تقليديا في النزاع السوري"، داعيا الدول الأعضاء في المنظمة إلى تحمل "مسؤولياتها".

وأضاف أن "عدم التحرك لمحاسبة المنفذين سيهدد بخطر استخدامات هجمية أخرى للأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 16/04/2018