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الشرق الأوسط

وكالة الأنباء السورية: دخول محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما

© أ ف ب | منظر عام للدمار في دوما على أطراف العاصمة دمشق في 17 نيسان/أبريل 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/04/2018

أعلن الثلاثاء الإعلام السوري الرسمي عن دخول محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مدينة دوما للتحقيق في هجوم كيميائي مفترض وقع قبل عشرة أيام. ولكن أعربت باريس وواشنطن عن خشيتهما من العبث بالأدلة في المدينة حيث تنتشر شرطة عسكرية روسية وسورية.

دخلت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الثلاثاء إلى مدينة دوما بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، للتحقيق في هجوم كيميائي مفترض وقع قبل عشرة أيام ودفع بدول غربية لشن ضربات عسكرية في البلاد.

وأوردت سانا أن "خبراء لجنة الأسلحة الكيميائية يدخلون مدينة دوما"، وذلك بعدما أعربت باريس وواشنطن عن خشيتهما من العبث بالأدلة في المدينة حيث تنتشر شرطة عسكرية روسية وسورية.

ووصل المحققون الدوليون إلى دمشق السبت بعد ساعات من ضربات عسكرية شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد ثلاث مواقع سورية ردا على الهجوم المفترض الذي أودى بحسب مسعفين وأطباء بحياة أكثر من 40 شخصا.

وكان من المتوقع أن يبدأ فريق تقصي الحقائق عمله الميداني الأحد في مدينة دوما، وعقد خلال تواجده في دمشق لقاءات مع مسؤولين سوريين وسط تعتيم إعلامي من الطرفين حول برنامج عمله.

وأعلن مدير المنظمة أحمد أوزمجو خلال جلسة طارئة عقدتها المنظمة في مقرها في لاهاي الاثنين أن المسؤولين الروس والسوريين "أبلغوا الفريق أنه لا تزال هناك قضايا أمنية معلقة يجب الانتهاء منها قبل الانتشار".

وأبدت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء تخوفها. وقالت إنه "من المحتمل للغاية أن تختفي أدلة وعناصر أساسية" من مكان الحادثة، بعد ساعات من تحذير مندوب الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أن يكون الروس قد "عبثوا" بالموقع.

ونفت موسكو تلك الاتهامات، وقالت إن البعثة ستدخل بعد التحقق من سلامة الطرقات إلى دوما.

وتواجه البعثة مهمة صعبة في سوريا بعدما استبقت كل الأطراف الرئيسية نتائج التحقيق، بما فيها الدول الغربية.

ويهدف عمل البعثة بالدرجة الأولى إلى تحديد ما إذا كان تم استخدام مواد كيميائية، ولا يقع على عاتقها تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/04/2018

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