الجبير يجدد استعداد الرياض لارسال قوات إلى سوريا ضمن مهمة تشمل دولا أخرى

أعلن وزير الخارجية السعودي الثلاثاء عن استعداد بلاده لإرسال قوات إلى سوريا، في إطار مهمة تشمل قوات دول أخرى أيضا. وأتى كلام عادل الجبير في إطار الرد على سؤال بشأن مقال نشر الاثنين في صحيفة "وول ستريت جورنال" ورد فيه أن إدارة الرئيس الأمريكي تعمل على تشكيل قوة عربية لإرسالها إلى سوريا.

جدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء استعداد المملكة العربية السعودية لإرسال قوات إلى سوريا، في إطار مهمة تشمل قوات دول أخرى أيضا.

وقال الجبير "نحن في محادثات مع الولايات المتحدة، كما هو الحال منذ بداية الأزمة السورية (2011)، بشأن إرسال قوات إلى سوريا".

وكان الجبير يرد على سؤال بشأن مقال نشر الاثنين في صحيفة "وول ستريت جورنال" ورد فيه أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على تشكيل قوة عربية، تضم قوات سعودية وإماراتية، لإرسالها إلى سوريا.

جمال خاشقجي الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية

وصدر التقرير بعد الضربات الأمريكية والفرنسية والبريطانية التي استهدفت مواقع للنظام في سوريا نهاية الأسبوع الماضي ردا على هجوم كيميائي مفترض قرب دمشق اتهمت دول غربية نظام الرئيس بشار الأسد بالوقوف خلفه.

وشدد الجبير على أن فكرة إرسال قوات عربية إلى سوريا "ليست جديدة".

وأوضح أن الرياض ناقشت هذه الفكرة مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في أكثر من مناسبة. وتدعم السعودية في النزاع السوري جماعات معارضة للنظام، بينما تدعم إيران، الخصم الأكبر للمملكة في الشرق الأوسط، نظام الأسد.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/04/2018