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الشرق الأوسط

العراق: القضاء يحكم بالسجن المؤبد على الجهادية الفرنسية جميلة بوطوطعو

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 17/04/2018

أصدر القضاء العراقي الثلاثاء حكما بالسجن المؤبد على الجهادية الفرنسية جميلة بوطوطعو لانتمائها إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". وكان القضاء نفسه قد أصدر في شباط/فبراير، حكما بالسجن سبعة أشهر على جهادية فرنسية بعد إدانتها بدخول العراق "بطريقة غير شرعية".

أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء أن محكمة عراقية أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق الجهادية الفرنسية جميلة بوطوطعو (29 عاما) بعد إدانتها بالانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية".

وكان القضاء العراقي أصدر في شباط/فبراير، حكما بالسجن سبعة أشهر على جهادية فرنسية تدعى ميلينا بوغدير (27 عاما)  بعد إدانتها بدخول العراق "بطريقة غير شرعية"، في حكم متساهل يتناقض مع التشدد ضد المتهمين بالانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وقالت  بوطوطعو وهي تقف داخل قفص الاتهام الخشبي، مرتدية سترة زهرية اللون ووشاحا بنيا، إنها من أصل جزائري و "اعتنقت الإسلام بعد أن كانت مسيحية" .

وأكدت بأنها غادرت فرنسا مع زوجها "الذي كان مغني موسيقى الراب".

وأضافت "جئنا إلى تركيا للسياحة حيث تلقى زوجي اتصالا من رجل يدعى القرطبي الذي نقلني مع أطفالي لاحقا إلى مخبأ داخل قبو قبل نقلي إلى العراق عبر سوريا".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/04/2018

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