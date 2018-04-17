لبنان: شكاوى حول مخالفات في الإعلام بخصوص الانتخابات التشريعية
آخر تحديث : 17/04/2018
شكاوى عديدة بالأخص من المرشحين المستقلين حول مخالفات في الإعلام بخصوص الانتخابات التشريعية في لبنان، والأرقام تصل إلى مئات آلاف الدولارات مقابل الظهور على المحطات اللبنانية. والقانون يحدد سقفا عاليا للإنفاق ويختلف من دائرة لأخرى. مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية ما يعادل مئة ألف دولار لكل مرشح في اللائحة بالإضافة إلى مئة وخمسين مليون ليرة لبنانية يمكن للمرشح إنفاقها لحملته، وخمسة آلاف ليرة لبنانية ما يعادل ثلاثة دولارات عن كل ناخب في الدائرة.
نشرت في : 17/04/2018