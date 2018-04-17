الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

ما معنى "السيادة الأوروبية" التى يريدها ماكرون؟

للمزيد

النقاش

ليبيا - حفتر: من وعكة صحية إلى تساؤلات سياسية؟

للمزيد

حدث اليوم

خطاب ماكرون أمام البرلمان الأوروبي : رؤية فرنسية لآفاق مستقبلية

للمزيد

هوا مصر

مصر.. هل تشهد الولاية الثانية للسيسي تغييرات على المستوى السياسي والاقتصادي؟

للمزيد

ريبورتاج

فيديو غرافيك.. خطة ماكرون لجمع آراء الأوروبيين تمهيدا لانتخابات 2019

للمزيد

وقفة مع الحدث

هل يمكن استبدال القوات الأمريكية في سوريا بـ"قوات عربية"؟

للمزيد

ريبورتاج

السعودية.. مشروع سياحي ضخم في منطقة العلا

للمزيد

ريبورتاج

إنتاج العسل تجارة مربحة في أفغانستان

للمزيد

ضيف اليوم

سوريا.. التحقيق حول الهجوم الكيميائي المفترض على دوما

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

لبنان: شكاوى حول مخالفات في الإعلام بخصوص الانتخابات التشريعية

© أ ف ب | صورة تم التقاطها في 8 نيسان/أبريل 2018، من الجانب اللبناني في قرية كفاركيلا على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، تظهر ملصقا انتخابيا.

فيديو كارمن جوخدار

آخر تحديث : 17/04/2018

شكاوى عديدة بالأخص من المرشحين المستقلين حول مخالفات في الإعلام بخصوص الانتخابات التشريعية في لبنان، والأرقام تصل إلى مئات آلاف الدولارات مقابل الظهور على المحطات اللبنانية. والقانون يحدد سقفا عاليا للإنفاق ويختلف من دائرة لأخرى. مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية ما يعادل مئة ألف دولار لكل مرشح في اللائحة بالإضافة إلى مئة وخمسين مليون ليرة لبنانية يمكن للمرشح إنفاقها لحملته، وخمسة آلاف ليرة لبنانية ما يعادل ثلاثة دولارات عن كل ناخب في الدائرة.

نشرت في : 17/04/2018

  • فرنسا

    "لا تعليق" ... سيلفي لمحمد بن سلمان وسعد الحريري ومحمد السادس في باريس

    للمزيد

  • لبنان - السعودية

    الرئيس اللبناني: "حادث استقالة الحريري بات من الماضي ومن قدم تلك النصيحة السيئة تم استبعاده"

    للمزيد

  • فرنسا - لبنان

    مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني يحصد نحو 11 مليار دولار

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي