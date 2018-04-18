إدارة مهرجان كان تعلن عن تشكلية أعضاء لجنة تحكيم دورة العام 2018 للمزيد

ستارباكس ستقفل مقاهيها في كامل الولايات المتحدة لتدريب موظفيها حول العنصرية للمزيد

"محادثات على أعلى المستويات" بين واشنطن وبيونغ يانغ استعدادا للقاء تاريخي للمزيد

هيومن رايتش ووتش تتهم مسؤولين يمنيين بتعذيب واغتصاب مهاجرين أفارقة للمزيد

حملة "لست وحدك" تدعم حقوق المثليين وثنائيي الميول والمتحولين جنسيا العرب للمزيد

السعودية - افتتاح أول سينما بعد 35 عاما: تساؤلات حول سقف الإصلاحات للمزيد

غموض حول وفاة صحافي روسي كتب عن قتال "المرتزقة الروس" في سوريا للمزيد

ماري كريستين ساراغوس رئيسة مجموعة فرانس ميديا موند مجددا للمزيد

محاكمة شركات بلجيكية متهمة بتصدير مواد كيميائية إلى دمشق وبيروت للمزيد

اتساع نطاق التظاهرات الطلابية وإضراب عمال السكك الحديدية يزيد حدة الضغوط على ماكرون للمزيد

ثورة في عالم الموضة تعيشها السعوديات بعد ارتدائهن لعبايات رياضية للمزيد