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إدارة مهرجان كان تعلن عن تشكلية أعضاء لجنة تحكيم دورة العام 2018
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ستارباكس ستقفل مقاهيها في كامل الولايات المتحدة لتدريب موظفيها حول العنصرية
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"محادثات على أعلى المستويات" بين واشنطن وبيونغ يانغ استعدادا للقاء تاريخي
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هيومن رايتش ووتش تتهم مسؤولين يمنيين بتعذيب واغتصاب مهاجرين أفارقة
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حملة "لست وحدك" تدعم حقوق المثليين وثنائيي الميول والمتحولين جنسيا العرب
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السعودية - افتتاح أول سينما بعد 35 عاما: تساؤلات حول سقف الإصلاحات
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غموض حول وفاة صحافي روسي كتب عن قتال "المرتزقة الروس" في سوريا
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ماري كريستين ساراغوس رئيسة مجموعة فرانس ميديا موند مجددا
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محاكمة شركات بلجيكية متهمة بتصدير مواد كيميائية إلى دمشق وبيروت
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اتساع نطاق التظاهرات الطلابية وإضراب عمال السكك الحديدية يزيد حدة الضغوط على ماكرون
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ثورة في عالم الموضة تعيشها السعوديات بعد ارتدائهن لعبايات رياضية
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تركيا: أردوغان يقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو
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