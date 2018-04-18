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الشرق الأوسط

ثورة في عالم الموضة تعيشها السعوديات بعد ارتدائهن لعبايات رياضية

© صورة مأخوذة من شاشة فرانس 24

فيديو ميرنا الجمال

آخر تحديث : 18/04/2018

العباية التقليدية في السعودية بدأت تشهد تغيرا متماشيا مع الموضة وأصبح للعباية الرياضة أهمية كبيرة لدى السعوديات. العباية من تصميم إيمان الجوهرجي التي رأت ضرورة أن تكون العباية مريحة وبعيدة عن اللون الأسود. وتساعد العباية السعوديات على الجري وممارسة الرياضة وحتى المشاركة في سباقات رياضية.

نشرت في : 18/04/2018

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