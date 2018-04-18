الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

السعودية.. افتتاح أول قاعة سينما في الرياض

للمزيد

وقفة مع الحدث

ما معنى "السيادة الأوروبية" التى يريدها ماكرون؟

للمزيد

النقاش

ليبيا - حفتر: من وعكة صحية إلى تساؤلات سياسية؟

للمزيد

حدث اليوم

خطاب ماكرون أمام البرلمان الأوروبي : رؤية فرنسية لآفاق مستقبلية

للمزيد

هوا مصر

مصر.. هل تشهد الولاية الثانية للسيسي تغييرات على المستوى السياسي والاقتصادي؟

للمزيد

ريبورتاج

فيديو غرافيك.. خطة ماكرون لجمع آراء الأوروبيين تمهيدا لانتخابات 2019

للمزيد

وقفة مع الحدث

هل يمكن استبدال القوات الأمريكية في سوريا بـ"قوات عربية"؟

للمزيد

ريبورتاج

السعودية.. مشروع سياحي ضخم في منطقة العلا

للمزيد

ريبورتاج

إنتاج العسل تجارة مربحة في أفغانستان

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

خبراء الأسلحة الكيميائية ينتظرون الضوء الأخضر من مجلس الأمن لدخول دوما

© أ ف ب | منظر عام للدمار في دوما على أطراف العاصمة دمشق في 17 نيسان/أبريل 2018

فيديو وسيم الدالي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/04/2018

ينتظر خبراء الأسلحة الكيميائية الضوء الأخضر من مجلس الأمن الدولي ليبدأوا تقصي الأدلة بشأن الهجوم الكيميائي المحتمل على مدينة دوما السورية، وفق ما أعلن السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الثلاثاء. وتتضارب هذه التصريحات مع ما أعلنته وكالة الأنباء السورية الرسمية التي قالت في وقت سابق إن خبراء الأسلحة دخلوا دوما" بعد ثلاثة أيام على وصولهم إلى دمشق.

قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الثلاثاء إن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يبدأوا بعد تحقيقاتهم في الهجوم الكيميائي المفترض في مدينة دوما في غوطة دمشق لأنهم ينتظرون الضوء الأخضر من مجلس الأمن الدولي.

وأفاد الجعفري خلال اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا أن فريقا أمنيا تابعا للأمم المتحدة دخل دوما خلال النهار لتحديد ما إذا كان بإمكان الخبراء أن يتوجهوا إلى المدينة الأربعاء. ويتناقض تصريح السفير السوري مع ما سبق لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن أعلنته في وقت سابق الثلاثاء من أن "خبراء لجنة الأسلحة الكيميائية دخلوا دوما" بعد ثلاثة أيام على وصولهم إلى دمشق.

ويذكر أن الخبراء توجهوا إلى سوريا للتحقيق في هجوم كيميائي مفترض وقع قبل عشرة أيام واتهمت دول غربية النظام السوري بشنه ما دفعها لتوجيه ضربات عسكرية في البلاد. ويأتي ذلك في وقت أبدت  فيه باريس وواشنطن مخاوفهما من احتمال عبث بالأدلة في المدينة حيث تنتشر منذ السبت شرطة عسكرية روسية وسورية.

وكان من المتوقع أن يبدأ فريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عمله الميداني الأحد. وأعلنت المنظمة الدولية ومقرها لاهاي الاثنين أن المسؤولين الروس والسوريين "أبلغوا الفريق أنه لا تزال هناك قضايا أمنية معلقة يجب الانتهاء منها قبل الانتشار".

واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أنه "من المحتمل للغاية أن تختفي أدلة وعناصر أساسية" من موقع الهجوم الكيميائي المفترض في السابع من نيسان/أبريل الذي أودى بحسب مسعفين وأطباء بأكثر من 40 شخصاً.

وتواجه البعثة مهمة صعبة في سوريا بعدما استبقت كل الأطراف الرئيسية نتائج التحقيق، بما فيها الدول الغربية. ويهدف عمل البعثة بالدرجة الأولى إلى تحديد ما إذا كان تم استخدام مواد كيميائية، ولا يقع على عاتقها تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/04/2018

  • فرنسا - سوريا

    الإليزيه: باريس تبدأ إجراءات سحب وسام الشرف من بشار الأسد

    للمزيد

  • فرنسا - سوريا

    باريس تحذر من "احتمال اختفاء أدلة" قبل وصول المحققين الدوليين إلى دوما

    للمزيد

  • سوريا

    الكرملين: "لا أساس" لاتهام روسيا بعرقلة وصول بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي