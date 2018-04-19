البحرين: أحكام بالسجن وإسقاط الجنسية عن 24 مواطنا شيعيا

قضت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية الخميس، بالسجن على 24 مواطنا شيعيا، وإسقاط الجنسية عنهم، بعد إدانتهم بتشكيل "جماعة إرهابية" والتدرب في العراق وإيران ومحاولة قتل عناصر شرطة. وتراوحت أحكام السجن بين المؤبد وثلاثة أعوام. كما أحالت السلطات البحرينية الأربعاء، سبعة متهمين آخرين للمحاكمة بتهمة "تفجير أنبوب نفط يربط بين البحرين والسعودية العام الماضي.

أفاد مصدر قضائي بحريني الخميس، أن المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية أصدرت أحكاما بالسجن وإسقاط الجنسية على 24 مواطنا شيعيا، بعد إدانتهم بتشكيل "جماعة إرهابية" والتدرب في العراق وإيران ومحاولة قتل عناصر في الشرطة.

وأضاف المصدر أن المحكمة قضت بالسجن المؤبد على عشرة من المتهمين، والسجن عشر سنوات على عشرة متهمين آخرين، بالإضافة إلى السجن لخمس سنوات لثلاثة متهمين، وعلى متهم واحد بالسجن لثلاثة أعوام.

كما أمرت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المتهمين جميعا.

محاكمة جديدة لسبعة مواطنين شيعة

وكانت السلطات البحرينية قررت الأربعاء إحالة سبعة مواطنين بحرينيين من الشيعة إلى المحاكمة بتهمة "تفجير أنبوب نفط يربط البحرين والسعودية" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وستبدأ أول جلسات المحاكمة في شهر أيار/مايو المقبل.

وكانت البحرين اتهمت إيران بالوقوف وراء الحريق الذي عطل تزويد المملكة بالنفط السعودي بشكل مؤقت، الأمر الذي نفته طهران.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة وأصدرت أحكاما بالإعدام والسجن وسحب الجنسية بحق عشرات آخرين. وإلى جانب هؤلاء، تلاحق السلطات العديد من الحقوقيين بتهم مختلفة بينها "بث أخبار كاذبة".

وتتهم منظمات حقوقية دولية البحرين بإسكات جماعات المعارضة وسجن عشرات المعارضين الشيعة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 19/04/2018