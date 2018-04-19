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الشرق الأوسط

الجيش العراقي يشن غارات جوية على مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" داخل سوريا

© أ ف ب / أرشيف

فيديو إبراهيم صالح

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/04/2018

شنت القوات الجوية العراقية الخميس، ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" داخل الأراضي السورية. وأفاد متحدث باسم الجيش العراقي أن الضربات، التي استخدم فيها طائرات إف-16، جاءت بالتنسيق مع الحكومة السورية.

أفاد بيان للحكومة العراقية الخميس، أن القوات الجوية العراقية نفذت ضربات جوية ضد مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" داخل الأراضي السورية، واصفة إياها "بالمميتة".

وأضاف البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: "بناء على أوامر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي فقد نفذت قواتنا الجوية البطلة اليوم الخميس ضربات جوية ممتة ضد مواقع عصابات داعش الإرهابية في سوريا من جهة حدود العراق".

مداخلة حسين علاوي خبير استراتيجي حول الضربات الجوية العراقية على سوريا

تنسيق مع الحكومة السورية

من جهته، قال العميد يحيى رسول المتحدث باسم الجيش العراقي إن الضربات الجوية التي نفذها العراق ضد مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا جاءت بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وأضاف رسول أن القوات الجوية العراقية استخدمت مقاتلات إف-16 للعبور إلى سوريا وتنفيذ الضربات.

 

فرانس 24/ أف ب/ رويترز

نشرت في : 19/04/2018

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