اعتقال جهادي ألماني في سوريا متهم بالتخطيط لاعتداءات 11 سبتمبر

أعلن قيادي كردي الأربعاء، اعتقال قوات كردية شمال سوريا للجهادي الألماني السوري الأصل محمد حيدر زمار المتهم بالتخطيط لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر بالولايات المتحدة العام 2001. وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت زمار في ديسمبر/كانون الأول 2001، قبل أن يتم تسليمه إلى سوريا بعد ذلك بأسبوعين.

اعتقلت قوات كردية في شمال سوريا الأربعاء، الجهادي الألماني السوري الأصل محمد حيدر زمار، المتهم بالمشاركة في التخطيط لاعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بالولايات المتحدة.

وقال أحد القيادات العسكرية الكردية إن: "محمد حيدر زمار معتقل لدى الجهات الكردية الأمنية في شمال سوريا وهو الآن قيد التحقيق".

ويتهم زمار بتجنيد بعض العناصر التي نفذت اعتداءت 11 سبتمبر/أيلول 2001 في نيويورك وواشنطن.

وكان قد تم إيقاف زمار في المغرب في ديسمبر/ كانون الأول 2001، في عملية أمنية شارك فيها عناصر من المخابرات الأمريكية "سي آي إيه"، قبل أن يتم تسليمه إلى سوريا بعد ذلك بأسبوعين.

وقضت محكمة سورية عليه بالسجن 12 عاما، في 2007 بتهمة الانتماء لجماعة "الإخوان المسلمون"، ولكن مع اندلاع الثورة السورية، تم إطلاق سراح العديد من السجناء الإسلاميين، قبل أن يتمكنوا لاحقا من الانضمام إلى جماعات جهادية في سوريا.

وكانت السلطات الألمانية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق زمار بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 19/04/2018