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الشرق الأوسط

السعودية: مقتل أربعة رجال شرطة بإطلاق نار في منطقة عسير

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/04/2018

أعلنت وسائل إعلام رسمية في السعودية الخميس أن أربعة عناصر أمن سعوديين قتلوا في إطلاق نار الخميس. واستهدف الهجوم الأمنيين عندما كانوا في نقطة تفتيش في منطقة عسير جنوب البلاد المحاذية لليمن. ووفق وكالة الأنباء السعودية فإنه تم "تحديد هوية عدد من المتورطين والقبض على اثنين منهما، وهما سعوديا الجنسية.

قُتل أربعة عناصر أمن سعوديين وأصيب أربعة آخرون بجروح الخميس عندما تعرضت نقطة تفتيش أمنية في منطقة عسير جنوب البلاد لإطلاق نار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية عن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية.

وأفادت الوكالة أنه تم "تحديد هوية عدد من المتورطين" في إطلاق النار "والقبض على اثنين منهم، سعوديي الجنسية"، مضيفةً "تقتضي مصلحة التحقيق عدم إعلان اسميهما في الوقت الراهن". مضيفة "كما أسفرت المتابعة الأمنية عن رصد شخص ثالث من المتورطين في الجريمة أثناء محاولته الفرار من قبضة رجال الأمن مما اقتضى تبادل إطلاق النار معه ومقتله"، موضحة أنه مواطن سعودي.

ويذكر أن منطقة عسير محاذية للحدود مع اليمن حيث بدأت السعودية على رأس تحالف عسكري عملياتها في آذار/مارس العام 2015 دعما للسلطة اليمنية المعترف بها دوليا وفي مواجهة الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على العاصمة ومناطق يمنية أخرى.

وبسبب خلافات على النفوذ في الشرق الأوسط حيث تدعمان جهات متخاصمة في بلدان عدة مثل سوريا واليمن والعراق ولبنان، قطعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة السعودية علاقاتهما الدبلوماسية في كانون الثاني/يناير 2016.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 20/04/2018

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