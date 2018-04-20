رومانيا: الحزب الحاكم يعتزم نقل السفارة في إسرائيل إلى القدس

أعلن رئيس الحزب الحاكم في رومانيا الخميس، أن رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا اعتمدت "مذكرة حول بداية الإجراءات لنقل السفارة إلى القدس". وبذلك تعد رومانيا ثالث بلد يعلن عن عزمه نقل سفارته إلى القدس بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا. من جهته، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس أن "ما لا يقل عن ست" دول تدرس نقل سفاراتها إلى القدس.

قررت رومانيا نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وفق ما أعلن ليفيو دراغنيا رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم الخميس.

وقال دراغنيا على قناة "أنتينا 3" إن "القرار اتخذ (...) والإجراءات ستبدأ"، في حين لم يصدر أي إعلان رسمي عن الحكومة حول هذا المشروع.

ووفقا لزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يؤدي دورا حاسما في تسيير شؤون السلطة التنفيذية، فإن حكومة رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا اعتمدت ليل الأربعاء "مذكرة حول بداية الإجراءات لنقل السفارة إلى القدس".

وقد تصبح رومانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحذو حذو الولايات المتحدة، وكانت شائعات قد سرت في كانون الأول/ديسمبر حول هذه النية.

وقال دراغنيا إن هذا القرار "له قيمة رمزية هائلة" لأن لإسرائيل "تأثيرا قويا على المستوى الدولي" و"قيمة كبيرة جدا بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية". وأضاف "أعتقد أنه ستكون لهذا القرار فوائد كبيرة لرومانيا".

وأشار دراغنيا إلى أن "الأمر يتعلق أيضا بنهج براغماتي"، قائلا "على غرارنا جميعا، يحق لإسرائيل أيضا أن تنشئ عاصمتها حيث تشاء".

واستنادا إلى وسائل إعلامية، من المتوقع أن تجري رئيسة الوزراء فيوريسا دانسيلا زيارة رسمية لإسرائيل الأسبوع المقبل. وكانت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي هوتوفيلي قد زارت رومانيا الأسبوع الماضي.

ورفض الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الجمعة فكرة نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس وأعلنت الرئاسة الرومانية في بيان أن رئيس الدولة "لم يبلغ ولم يؤخذ رأيه حول هذا المسعى" الذي "لا يستند إلى أي تقويم متين وصلب".

نتانياهو: ست دول على الأقل تدرس نقل سفاراتها إلى القدس

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس، إن ما لا يقل عن ست دول تدرس موضوع نقل سفاراتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقال نتانياهو لدبلوماسيين أجانب خلال حفل استقبال في القدس احتفالا بالذكرى السبعين لإعلان قيام إسرائيل "من أجل تعزيز السلام... انقلوا سفاراتكم إلى هنا".

وقدم نتانياهو الشكر لغواتيمالا التي قررت نقل سفارتها بعد الإعلان الأمريكي مباشرة لكنه لم يذكر أسماء الدول الأخرى التي قال إنها تدرس نقل سفاراتها.

وقال نتانياهو "يسرني أن أقول إن هناك ما لا يقل عن ست دول تتحدث جديا معنا الآن بشأن نقل سفاراتها إلى القدس".

وأضاف أن أول عشر سفارات ستنتقل إلى القدس ستحظى "بمعاملة تفضيلية" دون أن يوضح ما يعنيه ذلك.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، ما أثار غضب الدول العربية والإسلامية.

ومن المقرر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، في موقع مؤقت في 14 أيار/مايو القادم وهو ما يوافق إعلان قيام دولة إسرائيل.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 20/04/2018