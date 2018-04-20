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اعتقال جهادي ألماني في سوريا متهم بالتخطيط لاعتداءات 11 سبتمبر
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السعودية: مقتل أربعة رجال شرطة بإطلاق نار في منطقة عسير
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حوار مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس
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فرنسا تحرم مسلمة من الجنسية لرفضها مصافحة مسؤولين
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إجلاء مقاتلي "جيش الإسلام" من بلدة الضمير في ريف دمشق
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فرنسا: الشرطة تخلي مبنى جامعيا سيطر عليه الطلبة في باريس
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فيديو: "مذبحة كارثية" للشعاب المرجانية قبالة أستراليا
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فتح خط اتصال ساخن بين زعيمي الكوريتين
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رومانيا: الحزب الحاكم يعتزم نقل السفارة في إسرائيل إلى القدس
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دمشق "ترد" وسام جوقة الشرف إلى فرنسا وتتهمها بالتبعية لواشنطن
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السلطات الفرنسية ترحل إماما سلفيا إلى الجزائر بسبب خطبه المتطرفة
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مرشحو المجتمع المدني يخوضون لأول مرة الانتخابات التشريعية في لبنان
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