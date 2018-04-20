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الشرق الأوسط

مرشحو المجتمع المدني يخوضون لأول مرة الانتخابات التشريعية في لبنان

© صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24

فيديو كارمن جوخدار

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/04/2018

يخوض مرشحو المجتمع المدني لأول مرة في تاريخ لبنان الانتخابات التشريعية، بمواجهة مرشحي الأحزاب التقليدية المتمثلة بطوائف محددة، معولين بصورة أساسية على شريحة الشباب. وتأتي الانتخابات في ظل تراكم الأزمات وعدم ثقة البعض بقدرة المجتمع المدني على التغيير.

نشرت في : 20/04/2018

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