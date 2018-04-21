إجلاء مقاتلين معارضين من منطقة القلمون قرب دمشق في إطار اتفاق مع الحكومة

بدأ مقاتلو المعارضة الموجودون في بلدات شمال شرق دمشق بالمغادرة السبت، تطبيقا للاتفاق المتعلق بالقلمون الشرقي. وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق بين الحكومة السورية وفصائل معارضة محلية، ويقضي بإخراج المقاتلين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ومستودعات الذخيرة قبل إخراجهم إلى جرابلس (محافظة حلب) وإلى محافظة إدلب شمال البلاد.

أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) بدء خروج مقاتلين معارضين من بلدات تقع شمال شرق دمشق السبت. ويأتي ذلك في إطار اتفاق بين الحكومة وفصائل معارضة محلية.

ويشار إلى أن هذا الاتفاق متعلق بمنطقة القلمون الشرقي في إطار اتفاقات الإجلاء التي تم خلالها إخراج مدنيين ومقاتلين من معاقل سابقة لفصائل معارضة قرب دمشق.

وأكدت الوكالة "بدء خروج الحافلات التي تقل الإرهابيين وعائلاتهم من الرحيبة" البلدة الواقعة في منطقة القلمون الشرقي وتبعد نحو 60 كلم شمال شرق دمشق. فيما قال التلفزيون الحكومي أنه من المتوقع خروج 3200 مقاتل مع عائلاتهم من الرحيبة وبلدتي الناصرية وجيرود المجاورتين السبت.

وبث التلفزيون مشاهد تظهر الحافلات وهي تمر في الرحيبة ومعظمها كانت ستائرها مغلقة.

وكانت وكالة سانا قد أوردت في وقت متأخر الجمعة أنه تم "التوصل إلى اتفاق في منطقة القلمون الشرقي يقضي بإخراج الإرهابيين من الرحيبة وجيرود والناصرية ويبدأ تنفيذه اعتبارا من صباح غد (السبت)".

وينص الاتفاق على أن يسلم المقاتلون الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ومستودعات الذخيرة قبل إخراجهم إلى جرابلس (محافظة حلب) وإلى محافظة إدلب المجاورة.

وتتوالى اتفاقات الإجلاء التي تشرف عليها روسيا بينما يسعى النظام إلى ضمان أمن دمشق عبر إخراج المقاتلين المعارضين من مناطق "المصالحات"، وهي التسمية التي تطلقها الحكومة على مناطق توصلت فيها إلى اتفاقات مع الفصائل خلال السنوات الماضية. وغالباً ما تقضي هذه الاتفاقات ببقاء المقاتلين المعارضين مع توقف الأعمال القتالية، مقابل سماح قوات النظام بدخول المساعدات والبضائع اليها.

وكانت القوات السورية قد أعلنت السبت الماضي استعادة السيطرة بالكامل على الغوطة الشرقية قرب دمشق بعد عملية عسكرية استمرت نحو شهرين وأسفرت عن مقتل 1700 مدني بحسب المرصد وعن سلسلة من الاتفاقات تلاها نزوح عشرات آلاف الأشخاص.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/04/2018