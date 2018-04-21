عشرات الأسر السعودية تشاهد أول عرض سينمائي بعد أربعة عقود من الحظر

حضرت عشرات الأسر الجمعة أول عرض سينمائي في السعودية بعد حظر تواصل أربعة عقود. وقد حضر السعوديون الفيلم الأمريكي (بلاك بانثر) الذي بيعت تذاكره على الإنترنت خلال دقائق. ويأتي هذا القرار في إطار السياسة الجديدة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي يسعى من خلالها لفتح بلاده ثقافيا وتنويع اقتصادها.

تدفقت عشرات الأسر السعودية لمشاهدة السينما الجمعة لأول مرة منذ نحو 40 عاما بعد رفع حظر على عدد من أشكال الترفيه التي كانت تعتبر في الماضي مفسدة ومتنافية مع تعاليم الإسلام.

وعرضت تذاكر الفيلم الأمريكي (بلاك بانثر) للبيع على الإنترنت عند منتصف الليل بسعر 75 ريالا (20 دولارا) للتذكرة وبيعت خلال دقائق. وقام رواد السينما بالتقاط صور ذاتية (سلفي) في بهو السينما واصطفوا طوابير لشراء حبوب الذرة المحمصة (الفشار).

وقال الرجل الذي يرشد الناس لمقاعدهم داخل دار السينما في مركز الملك عبد الله المالي بشمال الرياض "يبدو أن حدثا تاريخيا يحدث هنا". وأغلقت دور السينما في أوائل الثمانينات باعتبارها لا تتوافق مع تفسير متشدد للإسلام.

وبدأت الآن دور السينما تعود من خلال حملة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لفتح بلاده ثقافيا وتنويع اقتصادها. وخفف ولي العهد السعودي قيودا اجتماعية أخرى من بينها الحفلات العامة وقيادة النساء للسيارات والاختلاط بين الجنسين.

وقبل العرض الرئيسي شاهد الجمهور فيلما قصيرا عن تاريخ الأفلام ومقطعا من مقابلة أجراها تلفزيون أمريكي مع الأمير محمد وإعلانا لكوكاكولا يتضمن نساء وهن يقدن السيارات. ولم يكن اختيار الفيلم عشوائيا.

وقال آدم آرون الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة لدور السينما إيه.إم.سي إنترتينمنت القابضة في عرض كبار الشخصيات الأربعاء "إنها قصة عن أمير شاب حول أمة عظيمة... قد يبدو الأمر مألوفا لبعض منكم".

وبدا أن مشهدين تضمنا تقبيلا قد حذفا من عرض الفيلم. وفيما احتفل سعوديون بنهاية الحظر على السينما في بلادهم دعا البعض الآخر إلى تجنب الذهاب إلى دور العرض وقالوا إنها تظل من المحرمات.

وفي أحد التعليقات على تويتر كتب أحدهم "إذا منعها الله وأباحها الحاكم فمن تطيع؟ تذكر أن العقاب في الآخرة أشد وأبقى وأن الدنيا زائلة ومؤقتة". فيما اشتكى آخرون من قيود على اختلاط الجنسين وارتفاع سعر التذكرة وقالوا إن بث خدمة نتفليكس يبقى خيارا أقل تكلفة.

ولا توجد مقاومة واضحة تذكر للإصلاحات الاجتماعية التي كانت غير واردة قبل بضع سنوات فقط، وإن كانت مساحة النقد محدودة أيضا.

وهناك حظر على الاحتجاجات وعلى الأحزاب السياسية وتخضع وسائل الإعلام للرقابة. وتعرضت سلطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتقليص في 2016 واعتقلت السلطات رجال دين بارزين ونشطاء فيما بدا أنها محاولة لإسكات المعارضين من المحافظين.

وتخطط السلطات لإقامة نحو 350 دار سينما تضم أكثر من 2500 شاشة عرض بحلول عام 2030 لخدمة السكان البالغ عددهم أكثر من 32 مليون نسمة جلهم من الشباب تحت سن 30 عاما وذلك على أمل تحقيق مبيعات تذاكر بنحو مليار دولار سنويا.

وقالت فوكس سينما المملوكة لمجموعة ماجد الفطيم التي مقرها دبي الخميس إنها نالت رخصة لتشغيل قاعات عرض سينمائي في السعودية وإنها ستفتح دار عرض مزودة بأربع شاشات في الرياض خلال "الأيام المقبلة".

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 21/04/2018