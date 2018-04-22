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الشرق الأوسط

إيران تلوح بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم إذا تخلت واشنطن عن الاتفاق النووي

© أ ف ب | وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في صورة ملتقطة في بروكسل في 11 كانون الثاني/يناير 2018

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/04/2018

لوحت إيران، على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم إذا تخلت واشنطن عن الاتفاق النووي. وفي قال ظريف في تصريحه للصحافيين إن بلاده منفتحة على إجراء مفاوضات لمبادلة سجناء مع الولايات المتحدة إذا ما أظهرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تغييرا في موقفها".

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السبت من أن إيران مستعدة لاستئناف تخصيب اليورانيوم بـ"قوة" إذا تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مشيرا إلى أن هناك "إجراءات جذرية" أخرى يجري البحث بها إذا ما حصل ذلك.

وصرح ظريف لصحافيين في نيويورك إن إيران لا تسعى إلى الحصول على قنبلة نووية لكن رد طهران "المحتمل" على تخلي واشنطن عن الاتفاق هو إعادة إنتاج اليورانيوم المخصب. ودعا ترامب المشرعين الأمريكيين والحلفاء الأوروبيين بإصلاح "العيوب الكارثية" الواردة في الاتفاق النووي وإلا فإن واشنطن ستنسحب منه في فترة قريبه قد تكون الشهر المقبل.

ويتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى واشنطن الأسبوع المقبل في زيارتين رسميتين منفصلتين تهدفان جزئيا إلى مناقشة ملف إيران مع ترامب.

وفي نفس السياق قال ظريف إن طهران منفتحة على إجراء مفاوضات لمبادلة سجناء مع الولايات المتحدة إذا ما أظهرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تغييرا في موقفها". مضيفا أن المفاوضات "ممكنة بالتأكيد من منظور إنساني، لكنها تتطلب تغييرا في الموقف".

وهناك خمسة أمريكيين مسجونون في إيران بينهم باقر نمازي البالغ الحادية والثمانين والذي يواجه تدهورا في حالته الصحية. وانتقد ظريف الإدارة الأمريكية بسبب "عدم احترامها" لإيران.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/04/2018

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