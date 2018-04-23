اليمن: عشرات القتلى والجرحى في غارات جوية على حفل زفاف بمحافظة حجة

قتل 23 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين مساء الأحد، في غارات جوية على حفل زفاف ببلدة بني قيس في محافظة حجة شمال غرب اليمن. واتهم الحوثيون الذين يسيطرون على المنطقة التي تم قصفها، التحالف العربي بشن تلك الغارة، منددين "بجريمة سعودية جديدة".

لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 40 آخرون بجروح في غارات جوية على حفل زفاف شمال غرب اليمن مساء الأحد، وفق ما أفادت هيئات الإسعاف.

وقال مسؤول محلي، اشترط عدم الكشف عن اسمه إن 23 شخصا قتلوا في الغارات، بينهم نساء وأطفال، وأصيب 36 أخرون في الغارتين.

ونسب المتمردون الحوثيون الذي يسيطرون على المنطقة، الغارات إلى التحالف بقيادة السعودية.

وكتبت منظمة "أطباء بلا حدود" أن الغارات أصابت بلدة بني قيس في محافظة حجة، وأنه تم نقل 45 جريحا، من بينهم 13 طفلا، إلى أحد مستشفيات كبرى مدن المحافظة"، تديره هذه المنظمة.

وأوردت قناة المسيرة التي يسيطر عليها المتمردون أن هناك 20 قتيلا و 40 جريحا في الغارة.

ونقلت القناة عن مدير مستشفى حجة أن هناك 30 طفلا بين الجرحى في الغارة، مشيرا أن ثلاثة من هؤلاء الأطفال خضعوا لعمليات بتر أطراف.

أما وكالة سبأ للأنباء التي يسيطر عليها المتمردون، فقالت إن هناك 88 قتيلا وجريحا بينهم نساء وأطفال، منددة بـ "جريمة سعودية جديدة".

وهذه ليست أول مرة التي يتم فيها شن غارات على حفل زفاف في اليمن. وقتل 131 مدنيا في 28 أيلول/سبتمبر 2015 في غارات استهدفت حفل زفاف في مدينة المخا الساحلية في غرب اليمن.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016، قتل 140 شخصا في غارة استهدفت قاعة كانت تشهد مراسم عزاء.

وأدى النزاع في اليمن منذ التدخل السعودي على رأس التحالف العسكري إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة من بين الأسوأ في العالم حاليا.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 23/04/2018