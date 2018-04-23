شركة "كريم" تتعرض لهجوم إلكتروني طال 14 مليون مستخدم غالبيتهم بالشرق الأوسط

أعلنت الاثنين شركة "كريم" لسيارات الأجرة الخاصة المنافسة لشركة "أوبر" بالشرق الأوسط تعرضها لهجوم إلكتروني اخترق بيانات الموظفين والزبائن. وذكر موقع أرابيان بيزنيس الإلكتروني الاقتصادي أن حوالى 14 مليون مستخدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا طالهم هذا الهجوم.

أعلنت شركة "كريم" لسيارات الأجرة الخاصة والتي تعد منافسة لشركة "أوبر" في الشرق الأوسط، الاثنين أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، سمح بالدخول إلى بيانات الموظفين وزبائن الشركة.

ولم توضح "كريم" عدد الحسابات التي تأثرت في الهجوم الإلكتروني. بينما أورد موقع آرابيان بيزنيس الالكتروني الاقتصادي أن الأمر يتعلق بـ 14 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وتركيا.

وقالت الشركة الناشئة إن السائقين والزبائن الذين سجلوا لتلقي خدماتها بعد تاريخ 14 كانون الثاني/يناير الماضي، لم يتأثروا بهذا الهجوم.

و"كريم"، وهي شركة ناشئة مقرها الإمارات، تأسست عام 2012 في دبي، وتعمل في عدد من دول الشرق الأوسط وآسيا.

وأكدت الشركة أنها تعمل بمساعدة خبراء لتحسين نظام الحاسوب الخاص بها لمنع هذا النوع من الهجمات المعلوماتية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/04/2018