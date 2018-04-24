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الشرق الأوسط

ريبورتاج: انتشار ظاهرة شراء الأصوات قبيل الانتخابات التشريعية في العراق

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

فيديو إبراهيم صالح

آخر تحديث : 24/04/2018

تنتشر في العراق ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية، رغم الإجراءات التي فرضتها الجهات المشرفة على الانتخابات التشريعية المقررة في 12 مايو/أيار المقبل. ورصدت الحكومة العراقية طرقا جديدة غير تقليدية تستعمل لشراء الأصوات في الانتخابات المقبلة التي تعد الرابعة منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.

نشرت في : 24/04/2018

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