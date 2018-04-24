رايتس ووتش تتهم الجيش المصري "باللجوء للعقاب الجماعي وعرقلة وصول الغذاء" إلى سيناء

حذرت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته الاثنين، من "أزمة إنسانية" تلوح في الأفق في شمال سيناء، مع استمرار الجيش المصري في "فرض قيود صارمة على حركة الأشخاص والسلع"، في إطار حملته العسكرية في شبه الجزيرة. وندد المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي بالتقرير، مؤكدا "توزيع حصص غذائية بصورة مستمرة على الأهالي"

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته الاثنين، الجيش المصري بفرض قيود صارمة على حركة الأشخاص والسلع الغذائية في جميع أنحاء محافظة شمال سيناء، محذرة من "أزمة إنسانية" تلوح في الأفق.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن "حملة الحكومة المصرية ضد فرع تنظيم "الدولة الإسلامية" (ولاية سيناء) في شمال سيناء، خلّفت ما يصل إلى 420 ألف شخص في أربع مدن في شمال شرق البلاد بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية".

وتحت عنوان "مصر: أزمة انسانية تلوح في الأفق"، كتبت المنظمة أن الحملة العسكرية "شملت فرض قيود صارمة على حركة الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريبا". وأضافت أن "العملية شملت إغلاق الطرق وعزل المدن عن بعضها البعض، وعزل محافظة شمال سيناء عن البر المصري، ما يؤثر بشدة على تدفق البضائع".

وأضافت أن "السكان يقولون إنهم شهدوا انخفاضا حادا في الإمدادات المتاحة من المواد الغذائية، الأدوية، غاز الطهي، وغيرها من السلع التجارية الأساسية".

وتابعت أن "السلطات حظرت بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت خدمات الاتصالات لعدة أيام في كل مرة. وقطعت السلطات المياه والكهرباء بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد".

وأكدت المنظمة في تقريرها أنه "إذا استمر المستوى الحالي من القيود على الحركة، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة إنسانية أوسع في منطقة هي أصلا مهمشة اقتصاديا، ولا تزال تعاني من العمليات العسكرية المستمرة وهدم المنازل.

وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بتوفير "الغذاء الكافي لجميع السكان، والسماح الفوري لمنظمات الإغاثة مثل الهلال الأحمر المصري بتوفير الموارد لتلبية الاحتياجات الحرجة للسكان المحليين".

و قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن "أي عملية لمكافحة الإرهاب تعرقل وصول السلع الأساسية إلى مئات الآلاف من المدنيين هي غير قانونية".

وذكرت هيومن رايتس ووتش أنها اعتمدت في تقريرها على مقابلة شهود عيان وبعض سكان شمال سيناء أو أقاربهم إلى جانب مشاهد فيديو وصور الأقمار الصناعية والبيانات رسمية والتقارير إعلامية.

الجيش المصري يندد بالتقرير

من جانبه، ندد المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري تامر الرفاعي بتقرير المنظمة ، مؤكدا أنه اعتمد على "مصادر غير موثوق فيها نهائيا". وتابع "نحن نوزع الحصص الغذائية بصورة مستمرة على الأهالي في مناطق العمليات" التي "لا تشمل كل محافظة شمال سيناء".

وأضاف أن الجيش يقوم بالتنسيق مع وزارتي التموين والصحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية "لتوفير اللحوم والدواجن والقمح والدقيق وأنابيب البوتاغاز للأهالي بصفة مستمرة".

وينفذ الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب بدأها في التاسع من شباط/فبراير الماضي وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من مئة من الجهاديين ونحو 30 جنديا من القوات المسلحة المصرية، حسب إحصاءات الجيش.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 24/04/2018