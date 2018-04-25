الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حدث اليوم

سوريا - مؤتمر المانحين : أكثر من 4 مليار دولار من المساعدات.. ودعوات لحل سياسي

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل تخطط روسيا لتقسيم سوريا خدمة لمصالحها؟

للمزيد

وجها لوجه

الجزائر.. عهدة خامسة لبوتفليقة بين مناشدة "الأفلان" وخيار الشعب

للمزيد

وقفة مع الحدث

من المقصود بالعريضة الموجهة ضد "معاداة السامية الجديدة"؟

للمزيد

النقاش

فرنسا: نصوص قرآنية مُتهمة بمعاداة السامية

للمزيد

ثقافة

جواد الأسدي: السلطات العربية تقتل المسرح بدم بارد

للمزيد

ضيف اليوم

أرمينيا.. إحياء ذكرى الإبادة غداة استقالة رئيس الحكومة

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا.. قانون الهجرة واللجوء يحرج الأكثرية الحاكمة على الرغم من إقراره

للمزيد

ريبورتاج

باكستان.. أقلية البشتون تنتفض ضد ما تصفه بالتهميش الذي تعانيه

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

إسرائيل تتراجع عن خطة لطرد مهاجرين أفارقة بعد فشلها بترحيلهم إلى بلد آخر

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24 | فيديو

فيديو فوزي بن جامع

آخر تحديث : 25/04/2018

أعلنت إسرائيل تراجعها عن خطة مثيرة للجدل لطرد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين من أراضيها بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق لترحيلهم إلى بلد آخر.

نشرت في : 25/04/2018

  • إسرائيل - هجرة غير شرعية

    نتانياهو يلغي الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن المهاجرين الأفارقة

    للمزيد

  • هجرة غير شرعية

    السلطات الرواندية ترفض محادثات عن المهاجرين مع نواب إسرائيليين

    للمزيد

  • هجرة غير شرعية

    إسرائيل تمهل المهاجرين الأفارقة حتى بداية أبريل للمغادرة أو السجن

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي