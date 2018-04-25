الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حدث اليوم

سوريا - مؤتمر المانحين : أكثر من 4 مليار دولار من المساعدات.. ودعوات لحل سياسي

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل تخطط روسيا لتقسيم سوريا خدمة لمصالحها؟

للمزيد

وجها لوجه

الجزائر.. عهدة خامسة لبوتفليقة بين مناشدة "الأفلان" وخيار الشعب

للمزيد

وقفة مع الحدث

من المقصود بالعريضة الموجهة ضد "معاداة السامية الجديدة"؟

للمزيد

النقاش

فرنسا: نصوص قرآنية مُتهمة بمعاداة السامية

للمزيد

ثقافة

جواد الأسدي: السلطات العربية تقتل المسرح بدم بارد

للمزيد

ضيف اليوم

أرمينيا.. إحياء ذكرى الإبادة غداة استقالة رئيس الحكومة

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا.. قانون الهجرة واللجوء يحرج الأكثرية الحاكمة على الرغم من إقراره

للمزيد

ريبورتاج

باكستان.. أقلية البشتون تنتفض ضد ما تصفه بالتهميش الذي تعانيه

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

مؤتمر بروكسل للجهات المانحة يعد بتقديم 4.4 مليار دولار كمساعدات لسوريا

© أ ف ب

فيديو علا عباسي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/04/2018

لم يتمكن مؤتمر بروكسل للجهات المانحة، في ختام أعماله الأربعاء في بروكسل، من جمع ما كانت تطمح إليه الأمم المتحدة، لمساعدة النازحين داخل سوريا واللاجئين بدول الجوار، حيث تلقى وعودا بقيمة 4.4 مليار دولار، بينما كانت تحتاج المنظمة الدولية لنحو 9 مليارات دولار. وحذر مدير منظمة تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوفتشوك من أن بعض البرامج قد يتم وقفها إذا لم يتم الحصول على التمويل اللازم.

تعهدت الجهات المانحة الأربعاء بتقديم مساعدات بقيمة 4.4 مليار دولار للمدنيين المتأثرين بالنزاع في سوريا، خلال مؤتمر استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل وشاركت فيه أكثر من 80 دولة ووكالة ومنظمة إنسانية.

والمبلغ المعلن عنه أدنى بكثير مما تحتاج إليه الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في سوريا ودول الجوار، حيث لم يصل إلى نصف ما طلبته المنظمة الدولية لمساعدة النازحين داخل سوريا والدول المجاورة والذي كان مقدرا بـ 9 مليارات دولار.

ووصف رئيس وكالة الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية المبلغ بأنه "بداية جيدة" لكن مجموعة من تسع منظمات إنسانية دولية قالت إن المؤتمر "لم يحقق نصف الأهداف".

وقال مارك لوفتشوك خلال مؤتمر صحافي "اعتقد أنه مع انتهاء المؤتمر سنحصل على وعود بتقديم 4,4 مليارات دولار لعام 2018".

وأضاف أنه يتوقع خلال المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 80 بلدا ووكالة ومنظمة إنسانية، بقطع وعود بتقديم 3،3 مليارات دولار إضافية للعام 2019 وما بعد.

ألمانيا وفرنسا تقدمان ملياري يورو والولايات المتحدة لم تقطع وعودا

وأعلنت بريطانيا تقديم 450 مليون جنيه (630 مليون دولار-515 مليون يورو) لعام 2018 و300 مليون جنيه للعام المقبل في حين قالت ألمانيا إنها ستقدم أكثر من مليار يورو والاتحاد الأوروبي 560 مليون يورو.

ووعدت فرنسا بـ1.1 مليار يورو لما بين 2018 و2020، بينما 850 مليونا من القروض للدول التي تستقبل لاجئين.

واللافت أن الولايات المتحدة، وهي المانح الأكبر، لم تعلن مساهمتها فيما يتوقع أن تبلور الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفاقا في شأن اللاجئين في تركيا يلحظ ثلاثة مليارات يورو على أمد عامين.

لكن مارك لوفتشوك مدير منظمة تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة صرح أنه يأمل في الحصول على تعهدات بقيمة 8 مليارات دولار الأربعاء، محذرا من أن بعض البرامج قد يتم وقفها إذا لم يتم الحصول على التمويل.

كما أن المبلغ غير كاف وأدنى من الستة مليارات دولار التي وعد بها مؤتمر بروكسل العام الماضي. ودقت تسع منظمات غير حكومية منها أوكسفام وسايف ذي شيلدرن ونورويجن ريفيوجي كاونسل ناقوس الخطر في بيان مشترك.

وجاء في البيان "هذا المؤتمر لم يجمع مبالغ كافية إطلاقا لمساعدة ملايين السوريين الذين يحتاجون إلى ذلك ويواجهون مستقبلا غير واضح".

مباحثات متوترة

وأقرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التي شاركت في ترؤس المؤتمر بأن المباحثات مع ممثلي روسيا وإيران اللتين تدعمان النظام السوري "كانت أحيانا متوترة للغاية".

وقال موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا "لم نتوقع اختراقا سياسيا اليوم (...) لقد تجنبنا مواجهة".

وبلغ عدد النازحين داخل سوريا نحو 6,1 ملايين شخص، كما فر أكثر من خمسة ملايين إلى خارج البلاد، ويحتاج 13 مليون شخص من بينهم ستة ملايين طفل إلى المساعدات، بحسب الأمم المتحدة.

وشرد أكثر من 700 ألف شخص منذ بداية العام مع تكثيف نظم الأسد هجماته ضد فصائل المعارضة، ما يفاقم الأزمة الإنسانية.

ونبه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا المجتمع الدولي الثلاثاء إلى كارثة انسانية جديدة في إدلب. وصرح "نحن كنا ولا نزال قلقين إزاء الجانب الإنساني في إدلب، لأنها التحدي الكبير الجديد مع 2,5 مليون شخص".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/04/2018

  • فرنسا - لبنان

    مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني يحصد نحو 11 مليار دولار

    للمزيد

  • العراق

    ريبورتاج: مخاوف من ذهاب الأموال المخصصة بمؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق إلى جيوب الفاسدين

    للمزيد

  • الكويت

    مؤتمر المانحين يعد بتقديم أكثر من 2.4 مليار دولار لدعم الجهود الإنسانية في سوريا

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي