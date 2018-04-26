هيومن رايتس ووتش: السعودية أعدمت 48 شخصا منذ بداية العام نصفهم في قضايا مخدرات

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء تقريرا حول عقوبة الإعدام في السعودية، مشيرة إلى أن المملكة نفذت أحكاما بالإعدام بحق 48 شخصا منذ بداية العام الحالي. ودعت المنظمة الرياض إلى تحسين نظامها القضائي.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السعودية نفذت حكم الإعدام في 48 شخصا منذ بداية العام 2018 نصفهم في قضايا مخدرات، داعية المملكة إلى تحسين نظامها القضائي "المعروف بانه ظالم".

وأضافت سارة ليا ويتسن مسؤولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "أن تعدم السعودية هذا العدد الكبير من الناس هو أمر فظيع أصلا، يضاف إلى ذلك أن عددا منهم لم يرتكبوا جرائم عنيفة".

الكثيرون ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام

وأفادت المنظمة في تقرير أصدرته مساء الأربعاء أنه "لا يزال عدد كبير من المحكومين في قضايا مخدرات ينتظرون إعدامهم إثر إدانات أصدرها النظام القضائي الجنائي".

وأعدمت المملكة نحو 150 شخصا خلال العام 2017. وفي المجمل نفذت السعودية أحكاما بالإعدام بحق 600 شخص منذ العام 2014، أكثر من 200 منها لقضايا مخدرات، وعدد كبير منهم كانت لجرائم قتل. بينما شملت الإعدامات جرائم أخرى كالاغتصاب وزنا المحارم والشعوذة.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد صرح في مقابلة مع مجلة "تايم" في 5 أبريل/نيسان الماضي أن بلاده يمكن أن تستبدل أحكام الإعدام بالسجن مدى الحياة في بعض الحالات باستثناء القضايا المرتبطة بجرائم القتل.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 26/04/2018