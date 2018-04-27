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ريبورتاج : طلاب واشنطن تحت سحر "فصاحة" ماكرون
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ما هي التدابير التي يقترحها الاتحاد الأوروبي لمكافحة التضليل الإعلامي عبر الإنترنت؟
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ريبورتاج: الشارع الكوري الجنوبي بين متفائل ومشكك في القمة المرتقبة مع بيونغ يانغ
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غزة: آلاف الفلسطينيين يشاركون في تشييع جثمان صحافي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي
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وزير الخارجية الأمريكي الجديد يتوجه إلى الشرق الأوسط في أول جولة خارجية له
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وزير خارجية قطر لفرانس24: تصريحات الجبير لا تستحق الرد!
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إسرائيل تصعد لهجتها بشأن "التواجد العسكري" لإيران في سوريا
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المشير حفتر يصل إلى ليبيا "بصحة جيدة" بعد أسبوعين من العلاج في باريس
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تونس: البرلمان يصوت لصالح إقرار قانون ينظم عمل المجالس البلدية
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ماكرون يعلن عن "تحالف باريس" لمكافحة الإرهاب ميدانيا وعبر الإنترنت
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وزير الدفاع الأمريكي يؤكد إرسال فرنسا جنودا لتعزيز القوات الأمريكية في سوريا
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اللبنانيون في الخارج يدلون بأصواتهم للمرة الأولى في الانتخابات البرلمانية
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