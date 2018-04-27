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الشرق الأوسط

إسرائيل تصعد لهجتها بشأن "التواجد العسكري" لإيران في سوريا

© أ ف ب/ أرشيف

فيديو أنمار حجازي

آخر تحديث : 27/04/2018

قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة الخميس إن إيران جندت أكثر من 80 ألف مقاتل شيعي في سوريا وإن قاعدة تدريبهم تبعد نحو ثمانية كيلومترات عن دمشق. من جانبه توعد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الخميس بأن تضرب بلاده أي محاولة إيرانية "لتموضع عسكري" في سوريا، ويأتي هذا بعد هجوم في التاسع من نيسان/أبريل على دمشق التي نسبته إلى الدولة العبرية.

نشرت في : 27/04/2018

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