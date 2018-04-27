تونس: البرلمان يصوت لصالح إقرار قانون ينظم عمل المجالس البلدية للمزيد

اللبنانيون في الخارج يدلون بأصواتهم للمرة الأولى في الانتخابات البرلمانية للمزيد

بالصور: القمة التاريخية بين زعيمي الكوريتين وخطوات نحو بداية جديدة للمزيد

يهودي على قائمة "النهضة" في تونس: هل خلعت الحركة عباءتها الدينية؟ للمزيد

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد إرسال فرنسا جنودا لتعزيز القوات الأمريكية في سوريا للمزيد

العراق: هل تحول الخلافات بين الكتل الشيعية دون فوز حيدر العبادي بولاية ثانية؟ للمزيد

فرنسا: ما هي الاقتراحات التي قدمها "تقرير بورلو" للنهوض بالضواحي المهمشة؟ للمزيد

وقف الأعمال العدائية، اتفاقية سلام، نزع السلاح النووي.. أهم ما اتفق عليه الزعيمان الكوريان في لقائهما التاريخي للمزيد

مونديال 2026: ترامب يحذر عبر توتير من التصويت لصالح ملف المغرب للمزيد

أندريس إنييستا أيقونة نادي برشلونة يعلن نهاية مشواره مع الفريق الكاتالوني للمزيد

ميركل تصرح بعد لقائها ترامب أن الاتفاق الحالي مع إيران "غير كاف" للمزيد