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الشرق الأوسط

العراق: هل تحول الخلافات بين الكتل الشيعية دون فوز حيدر العبادي بولاية ثانية؟

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

فيديو إبراهيم صالح

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/04/2018

بدأت المنافسة تشتعل بين الكتل الشيعية في العراق، استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 12 أيار/مايو المقبل. الخلاف بين رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي، الطامح في الفوز بولاية ثانية، وبين زعيم ائتلاف الفتح الممثل لقوى الحشد الشعبي هادي العمري، قد يقصي الاثنين عن المنصب لصالح مرشح ثالث توافقي.

نشرت في : 27/04/2018

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