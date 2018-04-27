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تونس: البرلمان يصوت لصالح إقرار قانون ينظم عمل المجالس البلدية
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اللبنانيون في الخارج يدلون بأصواتهم للمرة الأولى في الانتخابات البرلمانية
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بالصور: القمة التاريخية بين زعيمي الكوريتين وخطوات نحو بداية جديدة
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يهودي على قائمة "النهضة" في تونس: هل خلعت الحركة عباءتها الدينية؟
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وزير الدفاع الأمريكي يؤكد إرسال فرنسا جنودا لتعزيز القوات الأمريكية في سوريا
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العراق: هل تحول الخلافات بين الكتل الشيعية دون فوز حيدر العبادي بولاية ثانية؟
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فرنسا: ما هي الاقتراحات التي قدمها "تقرير بورلو" للنهوض بالضواحي المهمشة؟
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وقف الأعمال العدائية، اتفاقية سلام، نزع السلاح النووي.. أهم ما اتفق عليه الزعيمان الكوريان في لقائهما التاريخي
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مونديال 2026: ترامب يحذر عبر توتير من التصويت لصالح ملف المغرب
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أندريس إنييستا أيقونة نادي برشلونة يعلن نهاية مشواره مع الفريق الكاتالوني
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ميركل تصرح بعد لقائها ترامب أن الاتفاق الحالي مع إيران "غير كاف"
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كاردينال في زيارة للرياض: هل من تقارب بين الفاتيكان والسعودية؟
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