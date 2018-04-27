الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

24 ساعة في فرنسا

فرنسا: ضبط مئات المتورطين في تمويل تنظيم "الدولة الإسلامية"

للمزيد

منتدى الصحافة

العراق: استقلال الإعلام على محك الانتخابات

للمزيد

في فلك الممنوع

التوحد: صرخة الأسر في وجه التهميش وكلفة العلاج!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

إسرائيل والمخاوف من تزويد سوريا بصواريخ S300 الروسية!!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

دول العالم الثالث دمى تحركها القوى العظمى لتتقاتل مع بعضها البعض

للمزيد

وجها لوجه

الصحراء الغربية: هل يتعثر مشروع القرار الأمريكي؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

ماذا يعرض ليبرمان على الفلسطينيين والعرب؟

للمزيد

ريبورتاج

موريتانيا: معارضون يصفون هيئة الإشراف على الانتخابات بلجنة "الأقارب"

للمزيد

ريبورتاج

إسرائيل: مصير مجهول في انتظار المهاجرين الأفارقة!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد إرسال فرنسا جنودا لتعزيز القوات الأمريكية في سوريا

© أ ف ب/ أرشيف | وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/04/2018

كشف وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الخميس أن فرنسا أرسلت جنودا إلى سوريا لتعزيز القوات الأمريكية هناك. ويأتي هذا التصريح أمام الكونغرس ليؤكد تقارير إعلامية في هذا الشأن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تجنب تأكيدها.

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الخميس أمام الكونغرس إن فرنسا أرسلت جنودا من قواتها الخاصة إلى سوريا خلال الأسبوعين الماضيين لتعزيز القوات الأمريكية هناك. وبهذه التصريحات أكد ماتيس معلومات صحافية بهذا الصدد، علما أن الحكومة الفرنسية تتجنب عادة كشف معلومات تتعلق بتحركات قواتها.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اكتفى خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء بالقول "قررنا زيادة مساهمتنا في قوات التحالف، ونحن نشارك بشكل كامل في الحرب على داعش".

ويأتي كلام ماتيس ردا على سؤال حول إعلان ترامب مرارا عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا "قريبا جدا".

وقال ماتيس ردا على هذا السؤال "في الوقت الحالي لن ننسحب (...) ستشهدون جهدا إضافيا في وادي الفرات في الأيام المقبلة ضد ما تبقى من الخلافة" في إشارة الى تنظيم "الدولة الإسلامية". مضيفا أن القتال ضد التنظيم "جار حاليا"، مضيفا أيضا أن العمليات العسكرية للتحالف الدولي ستتكثف على الجانب العراقي من الحدود مع سوريا.

ويذكر أنه تم طرد التنظيم من معظم الأراضي التي سيطر عليها في العام 2014 على جانبي الحدود، خصوصا من مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية. لكنه ما زال منتشرا في بعض الجيوب، خصوصا في محافظة دير الزور في شرق سوريا، ويحاول الاستفادة من انسحاب عدد من القوات الكردية التي تم نشرها في شمال سوريا لمواجهة هجوم يشنه الجيش التركي.

وتشارك فرنسا في القتال ضد التنظيم في العراق وسوريا في إطار تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، عبر مقاتلات ومدفعية وبعض القوات الخاصة التي تقدم المشورة للمقاتلين الأكراد.

وفي ختام مؤتمر دولي حول سبل وقف تمويل الإرهاب، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس "إن فرنسا ستبقى ملتزمة إلى جانب التحالف الدولي والسلطات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية طالما كان ذلك ضروريا".

وتابع "هذه المعركة العسكرية ضد داعش ستستمر حتى نهايتها وفي جميع الأشكال الضرورية من أجل منع (التنظيم) من إعادة تشكيل أي هامش للمناورة". مضيفا "دعونا لا نخطئ. داعش سيفعل كل ما في وسعه لتقويض جهود العراق في إعادة بناء دولة قابلة للحياة (...) وهذه الجماعات الإرهابية ستفعل كل شيء على المدى الطويل من أجل ألا تكون سوريا دولة مستقرة".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/04/2018

  • لبنان

    العثور على رفات مرجح أنها لجنود لبنانيين مختطفين من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية"

    للمزيد

  • سوريا

    سوريا: فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يجمع عينات من دوما

    للمزيد

  • سوريا

    من درعا إلى دوما.. مراحل سبع سنوات من الحرب السورية

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي