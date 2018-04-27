اللبنانيون في الخارج يدلون بأصواتهم للمرة الأولى في الانتخابات البرلمانية

يصوت اللبنانيون في الخارج لأول مرة الجمعة في الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها البلاد في 6 أيار/مايو المقبل. وسجل أكثر من ثمانين ألف لبناني في 39 دولة أسماءهم للمشاركة في الانتخابات أغلبهم في أستراليا وفرنسا. ويعول المسيحيون على قاعدة الناخبين بالخارج لترجيح كفتهم ولعب دور مؤثر في المعادلة السياسية اللبنانية.

يدلي اللبنانيون في بلاد الاغتراب بأصواتهم الجمعة لأول مرة في تاريخ البلاد في الانتخابات البرلمانية، في خطوة تعتبرها السلطة من إنجازات قانون الانتخاب الجديد، لكنها تثير تساؤلات إزاء شفافية آلية نقل الأصوات من الخارج.

وسجل 82900 لبناني في 39 دولة أسماءهم للمشاركة في الانتخابات من أكثر من مليون يحملون الجنسية اللبنانية ويحق لثلثيهم الانتخاب، علما أن عدد اللبنانيين المتحدرين من أصول لبنانية في الخارج يقدر، وفق خبراء، بما بين 8 و12 مليونا، لكنهم بمعظمهم لا يقومون بالإجراءات الإدارية لاستصدار أوراق هوياتهم اللبنانية.

وانطلقت عملية الاقتراع الجمعة في دول في الشرق الأوسط حيث سجل 12611 لبنانيا أسماءهم، على أن ينتخب المغتربون المسجلون في بقية أنحاء العالم والبالغ عددهم 70289، الأحد، أي قبل أسبوع واحد على موعد الانتخابات في لبنان.

ويقول أكرم خاطر، مدير مركز خيرالله لدراسات الانتشار اللبناني في جامعة نورث كارولاينا في الولايات المتحدة، "إنها تجربة جديدة تم الترويج لها بشكل ضئيل وكثيرون ليسوا متيقنين كفاية من الآلية وتأثير اقتراعهم". مضيفا "قد يتردد كثيرون في المشاركة في ما قد يعتبرونه انتخابات شكلية ستعيد إلى السلطة المجموعة ذاتها من السياسيين من الأحزاب ذاتها".

ورغم أن عدد الذين بادروا إلى تسجيل أسمائهم في الخارج ضئيل جدا، قال مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية إن العملية "تعتبر مرضية كونها تحصل للمرة الأولى". ويقول الخبير في الشؤون الانتخابية سعيد صناديقي إن تأثير مشاركة المغتربين "رمزي" مع استعداد 3,7 مليون شخص في لبنان للانتخاب في السادس من أيار/مايو.

232 قلم اقتراع

وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لصحافيين الجمعة، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، "لأول مرة في تاريخ الجمهورية اللبنانية، يصوت اللبنانيون في الخارج، وهذا مسار سيؤدي في النهاية إلى أن يعرف كل لبناني أنه مواطن لديه دوره ويشارك في القرار السياسي".

ولطالما شكلت مشاركة اللبنانيين في الخارج مطلبا رئيسيا للزعماء المسيحيين الذين يحرصون على إبقاء المسيحيين لاعبا مؤثرا في المعادلة السياسية في لبنان، بعد حركة الهجرة الكبيرة خصوصا في القرن التاسع عشر وأثناء الحرب الأهلية (1975-1990)، ومع تراجع عدد المسيحيين في الداخل.

ويقوم النظام السياسي في لبنان، البلد الصغير ذي الإمكانات الهشة، على توازن دقيق بين المسيحيين والمسلمين الذين يتقاسمون مناصب السلطة ومقاعد البرلمان.

ويوضح خاطر أن "السنة كانوا يعارضون هذه المشاركة بشكل عام ويعتبرونها بمثابة محاولة لتقليص وزنهم الديمغرافي المتنامي". وإذا كان القادة الشيعة، وفق خاطر، "قد بدلوا رأيهم مرارا (..) إلا أنهم دعموا هذا المطلب أخيرا مع هجرة العديد من مواطنيهم تحديدا إلى غرب أفريقيا".

وتبدي الأحزاب المسيحية الرئيسية حماسة تجاه مشاركة المغتربين في الانتخابات، علما أن الأصوات المسيحية قد تلعب دورا في ترجيح كفة هذا الطرف المسيحي أو ذاك في بعض الدوائر حيث تحتدم المنافسة.

ويقول الباحث والأستاذ الجامعي علي مراد "بعض الأحزاب (المسيحية) كالقوات اللبنانية وتيار المردة تعمل بجهد (لتجيير أصوات الناخبين) في أستراليا وفرنسا".

وتتصدر أستراليا قائمة البلدان لناحية عدد اللبنانيين الذين سجلوا أسماءهم والبالغ 11820. كما سجل 8362 شخصا أسماءهم في فرنسا. ويمكن للبنانيين في الخارج، وفق وزارة الخارجية، الاقتراع في 232 قلما موزعين على 116 مركزا معظمها في السفارات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية.

ويتولى دبلوماسيون لبنانيون وموظفون تم إيفادهم خصيصا، الإشراف على العملية الانتخابية، على أن تُنقل الأصوات بعد فرزها وفق الدوائر إلى بيروت وتُحفظ في البنك المركزي إلى حين موعد الانتخابات في 6 أيار/مايو لتحتسب في عملية الفرز النهائية.

ويجري لبنان الانتخابات البرلمانية الأولى منذ تسع سنوات، وفق قانون انتخاب جديد يعتمد اللوائح المغلقة والنظام النسبي بعد اتباع النظام الأكثري منذ عقود.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/04/2018