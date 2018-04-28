السعودية تعلن اعتراضها لأربعة صواريخ حوثية ومقتل أحد مواطنيها

أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل مواطن السبت نتيجة سقوط شظايا صواريخ أطلقها حوثيون من اليمن باتجاه مدينة جيزان. بينما اعترضت الدفاعات السعودية أربعة صواريخ بالستية. ويأتي ذلك بعد أيام من غارة شنتها قوات التحالف على مدينة الحديدة الساحلية في اليمن، أسفرت عن مقتل صالح علي الصماد أكبر مسؤول سياسي للحوثيين.

اعترضت السعودية السبت أربعة صواريخ بالستية أطلقها حوثيون كما أعلن التحالف العربي بقيادة الرياض، فيما أعلن مسؤول محلي لقناة تلفزيونية مقتل شخص في الهجوم.

وأطلقت الصواريخ باتجاه مدينة جيزان في جنوب السعودية كما جاء في بيان للتحالف.

وفي حين قال التحالف إن الهجوم لم يوقع ضحايا، قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جيزان المقدم يحيى عبدالله القحطاني لتلفزيون العربية إن مواطنا سعوديا قتل في تساقط شظايا "كما تعرض منزلان و3 مركبات لأضرار مختلفة".

ولم يتسن الحصول على تأكيد فوري لذلك من المتحدث باسم التحالف.

وأعلن تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين السبت إطلاق ثمانية صواريخ باتجاه جيزان غداة إعلان السعودية إنها أسقطت صاروخا أطلق على المنطقة نفسها.

وجاء الهجوم الأخير أثناء تشييع القيادي صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي للحوثيين في اليمن في غارة لقوات التحالف العربي الأسبوع الماضي.

والصماد هو أكبر مسؤول سياسي حوثي يقتل منذ بدء النزاع. واستهدف موكبه في الحديدة غرب اليمن.

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا ينفذ ضربات في اليمن منذ 2015 ضد الحوثيين ودعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومساحات كبيرة في شمال اليمن وميناء الحديدة الرئيسي على الساحل الغربي للبلاد.

وأدى النزاع في اليمن منذ التدخل السعودي على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة من بين الأسوأ في العالم. ويواجه اليمن حاليا خطر المجاعة.

وفرضت قوات التحالف حصارا تاما على الموانئ اليمنية في وقت سابق هذا العام ردا على هجمات صاروخية. وتم رفع الحصار جزئيا لكن الوصول إلى الدولة الفقيرة لا يزال يخضع لقيود.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/04/2018