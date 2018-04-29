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الشرق الأوسط

العراق: السجن المؤبد لـ29 أجنبية بتهمة الانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية"

© أ ف ب | المتهمات مع أطفالهن في قاعدة المحكمة الجنائية المركزية في بغداد الأحد 29 نيسان/أبريل 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/04/2018

أصدر القضاء العراقي الثلاثاء حكما بالسجن المؤبد على 29 جهادية أجنبية بعد إدانتهن بالانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". وقد سلمت هؤلاء النساء أنفسهن إلى قوات البشمركة بعد اشتداد المعارك في بلدة تلعفر، آخر معاقل التنظيم في محافظة نينوى.

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية الأحد أحكاما بالسجن المؤبد بحق 29 أجنبية من روسيا وأذربيجان وطاجيكستان بعد إدانتهن بالانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". وصدرت هذه الأحكام وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب".

ودخلت النساء إلى قفص الاتهام ومعظمهن برفقة أطفال صغار بدا على وجوههم علامات القلق والترقب وهم داخل القفص.

وجرت المحاكمة التي تخللها أسئلة أساسية يوجهها القاضي للمتهمات عبر مترجم عراقي جلبته السفارة الروسية.

والأسئلة التي وجهها القاضي عن كيفية دخول العراق وإذا كانت الواحدة منهن تتسلم كفالة من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد مقتل زوجها.

وقالت غالبيتهن إنهن لم يعلمن بوجودهن داخل العراق إلا بعد فترة زمنية معينة.

وقال القاضي إن إحدى المتهمات من روسيا اسمها ماريانا وكانت تحمل طفلا صغيرا، أكدت حسب اعترافاتها أنها مسيحية اعتنقت الإسلام مع زوجها الذي قتل بغارة شنتها طائرات التحالف الدولي في الموصل.

وقالت ماريانا التي كانت ترتدي عباءة وحجابا أسود إنها ذهبت إلى تركيا للعيش هناك، لكن زوجها قال لها إن "المعيشة مكلفة في تركيا (...) فانتقلنا لكنني لم أعرف أننا في العراق".

كما أصدرت المحكمة أحكاما بالمؤبد على ست نساء من أذربيجان وأربع من طاجيكستان بالتهم ذاتها.

وقد استسلمت النساء إلى قوات البشمركة بعد اشتداد المعارك في بلدة تلعفر، آخر معاقل التنظيم في محافظة نينوى.

وكانت نساء وأطفال مقاتلي التنظيم قد توجهوا إلى تلعفر بعد استعادة القوات العراقية مدينة الموصل الذي اتخذ منها التنظيم المتطرف عاصمة ما يسمى "دولة الخلافة".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 29/04/2018

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