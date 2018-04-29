الجيش السوري يتوغل في حي القدم جنوب دمشق بعد معارك عنيفة مع تنظيم "الدولة الإسلامية"

أحرز الجيش السوري تقدما ميدانيا داخل حي القدم جنوب دمشق، حيث تمكن من استعادة السيطرة على منطقة المأذنية، إثر معارك عنيفة مع مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" السبت. وتأتي تلك المعارك في إطار حملة القوات النظامية لاستعادة السيطرة على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية السبت، أن الجيش السوري أحرز تقدما ميدانيا داخل حي القدم جنوب العاصمة دمشق، إثر اشتباكات عنيفة مع مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية"، في إطار الهجوم المستمر لليوم العاشر على التوالي الهادف لاستعادة السيطرة على مخيم اليرموك ومحيطه.

وأوردت وكالة سانا أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على منطقة المأذنية "بعد تدمير نقاط محصنة للإرهابيين وتكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد".

وتعد المأذنية جزءا من حي القدم الذي تمكن التنظيم من السيطرة عليه الشهر الماضي. وأحرز الجيش تقدما في الحي على محاور عدة في الساعات الأخيرة، تزامنا مع استمرار عملياته في حي الحجر الأسود المجاور.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري إن السيطرة على المنطقة جاءت بعد "اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم داعش من مسافات قريبة جدا خلال الساعات الماضية".

وتترافق المعارك المستمرة في جنوب دمشق مع قصف جوي ومدفعي كثيف وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

مقتل 17 مدنيا بينهم 7 أطفال في قصف على مخيم اليرموك

وتأتي هذه المعارك غداة مقتل 17 مدنيا الجمعة بينهم سبعة أطفال في قصف لقوات النظام على مخيم اليرموك، ما رفع عدد القتلى المدنيين منذ بدء الهجوم إلى 36 مدنيا. كما قتل 79 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها مقابل 68 من مقاتلي التنظيم خلال الفترة ذاتها، وفق المرصد.

وتستهدف القوات الحكومية ومسلحون موالون لها منذ 19 نيسان/أبريل مواقع التنظيم الجهادي في جنوب دمشق وتحديدا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحيي الحجر الأسود والقدم المجاورين، بعد تعثر مفاوضات لإخراج مقاتلي التنظيم من المنطقة.

وتأتي العملية العسكرية الحالية في إطار سعي قوات النظام لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها بعدما سيطرت على الغوطة الشرقية التي بقيت لسنوات المعقل الأبرز للفصائل المعارضة قرب دمشق.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 29/04/2018